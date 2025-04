Trump a rekordok elnöke

Ezt követően Ferenc pápa temetésén találkoztak először újra, találkozójuk lényegesen csendesebben zajlott.

Donald Trump több alkalommal megerősítette azt a tervét is, miszerint amerikai szerepvállalással fogják újjáépíteni az Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet közötti háborúban jórészt lerombolt palesztin területet.

Meggyőződése szerint az Egyesült Államoknak felhatalmazása lesz a jelenlétre a Gázai övezetben, és nem kell megvásárolnia a területet.

Az Egyesült Államok elnöke a gázai övezet háborújában is közvetítő szerepet vállalt, segített egy tűzszüneti megállapodás létrejöttében és a túszcserékben is.

Véget ért a gender lobbi és a sokszínűségi őrület

Mostantól kezdve ez lesz az Egyesült Államok kormányának hivatalos irányelve: csak két nem létezik, férfi és nő

– jelentette ki az Egyesült Államok elnöke beiktatási beszédében, majd nem sokkal később rendeletben is rögzítette, hogy két biológiai nem létezik: a nő és a férfi. Az elnök Azonnali intézkedéseket rendelt el a sokszínűségi (DEI) programok megszüntetésére is. A szövetségi szerveknek az összes sokszínűségi programot szinte azonnal fel kellett függesztenie. Az amerikai hadseregben is véget ért a sokszínűség, Trump egyik rendelete ugyanis előírta a transznemű személyek szolgálatának felülvizsgálatát a seregben, hivatkozva a mentális és fizikai felkészültségi követelményekre.

Donald Trump elnök rendeletet írt alá a 19 év alatti, gyermeknek minősülő fiatalok nemváltó beavatkozásainak korlátozásáról is.

Ezekkel az első rendeletekkel Trump jelentős részben teljesítette is azt a választási ígéretét, miszerint az elnöki hivatal hatáskörében megállítja és visszafordítja a Biden-kormányzat által négy év alatt megvalósított gender- és transzőrületet.

Az elnök egyik első döntése volt, hogy a szövetségi kormány kilencven napig szünetelteti a külföldi fejlesztési segélyek és támogatások kifizetését. Ez a lépés azokat a nemzetközi szervezeteket és NGO-kat érintette, amelyek eddig jelentős amerikai támogatásokat kaptak.

A döntés hatására Magyarországon is érezhetőek voltak a változások, hiszen az egykori demokrata amerikai vezetés magyarországi kitartottjainak támogatása megszűnt.

Az illegális migránsok kitoloncolása

Trump hivatalba lépésének első napján vészhelyzetet hirdetett az Egyesült Államok déli határa mentén. Emellett elrendelte a menedékjog lehetőségének megszüntetését, továbbá a migránsok azonnali kiutasítását. Intézkedése után szinte azonnal megjelentek az amerikai hadsereg erői a déli határon és a migránsok hazaszállítása is megkezdődött.