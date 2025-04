Trump visszavenné a Panama-csatornát, kérdés mit lép erre Kína

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerint az Egyesült Államok „visszaveszi” a Panama-csatornát a kínai befolyástól. A politikus azt mondta, Amerika nem engedi meg, hogy azt Kína fegyverként használja. Pete Hegseth évtizedek óta az első amerikai védelmi miniszter, aki ellátogatott Panamába. Milyen üzenetet hordoz ez a látogatás, és miért éppen most került rá sor?

Hegseth azért utazott most Panamavárosba, hogy szorosabbra fűzze a panamai-amerikai kapcsolatokat és szimbolikusan is megerősítse a Monroe-elvet („Amerika az amerikaiaké” – a szerk.) és ezáltal azt, hogy a Panama-csatorna is az Egyesült Államok érdekszférájának része, ahol nem tűr meg idegen, pláne potenciálisan ellenséges hatalmakat.

Trump fő célja most a panamai csatornát illetően az, hogy onnan a kínai érdekek eltűnjenek.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter látogatást tesz a Panama-csatornánál 2025. április 08-án a panamai Panamavárosban. Dr. Ricaurte Vasquez Morales, a Panama-csatorna adminisztrátora üdvözli Pete Hegseth-et. Alvin Holsey admirális elkíséri a látogatást. (Fotó: Daniel Gonzalez / Anadolu)

Hogyan vált a kínai befolyás jelentőssé a Panama-csatorna környékén az elmúlt években, és mit jelenthet az, hogy Peking ezt akár „fegyverként” használhatja?

Az Egyesült Államoknak jogos biztonsági aggályai vannak Kína panamai jelenlétével kapcsolatban, beleértve azt is, hogy a kínai cégek – amelyek a kínai kommunista állami befolyás vagy ellenőrzés alatt vannak – által birtokolt és/vagy üzemeltetett kikötőket és egyéb infrastruktúrát Peking katonai célokra használhatja. Ez a kémkedéstől kezdve a konkrét katonai műveletekig terjedhet, és egy esetleges fegyveres konfliktus esetén a Peking által ellenőrzött kikötők gyorsan katonaivá fejleszthetőek fel. Így a Panama-csatorna ellenőrzése aránytalanul Kína javára szolgálna.

Létezik bármilyen nemzetközi jogi vagy történelmi precedens arra, hogy az Egyesült Államok visszavehesse a Panama-csatorna feletti ellenőrzést?

A csatornát, amely keresztülszeli Panamát, egy éves díj ellenében, de facto az USA birtokolta és üzemeltette a 20. század elejétől egészen 1999-ig. Az átadás ötlete már a 60-as években megszületett a panamai nacionalista körökben. A tárgyalásokat a 70-es évek végén, Jimmy Carter elnök alatt véglegesítette a két ország. A panamai-amerikai csatornaátruházási szerződés egyik fő kikötése a semlegesség volt. A szerződés szerint mindkét fél vállalta a Csatorna neutralitását, különös hangsúlyt fektetve a katonai hajók hozzáférésének biztosítására. Továbbá, a szerződés V. cikkelye szerint csak a Panamai Köztársaság működtetheti a csatornát és tarthat fenn katonai erőket, védelmi helyszíneket, és létesítményeket. Trump elnök szerint azonban Panama lemondott a kritikus gazdasági infrastruktúra és a stratégiailag jelentős területek ellenőrzéséről, átadva azt Kínának az Egy Övezet és Egy Út égisze alatt.

Ezáltal pedig Washington szerint Panama megszegte a szerződésben foglaltakat és ez jogalapot biztosítana a visszavételre.

A csatorna semlegességéről szóló megállapodás milyen konkrét jogi kötelezettségeket ró a felekre, és ki jogosult ennek megszegését megállapítani?