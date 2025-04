Óriási tűz volt Lengyelországban, többen meghaltak

BREAKING [13.04-22:00] #Pszów #Wodzislaw Slaski #Slesia #Polonia #incendio in un "dormitorio per lavoratori"

Sul posto 30 mezzi e +120 Vigili del Fuoco

+5 morti 8 salvati (condizioni non note) ci sono dei dispersi pic.twitter.com/i1ZCENh6Lg