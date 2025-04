Új lendületet kapnak a magyar–mongol kapcsolatok a gazdasági vegyes bizottság ülése nyomán

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a mongol kollégájával, Batmunkh Battsetseggel közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a két nemzet barátsága a múltban gyökerezik, a két ország gazdag közös kulturális és történelmi örökséggel rendelkezik, ráadásul a kapcsolatok az ulánbátori nagykövetség tíz évvel ezelőtti újranyitása óta jelentős fejlődésen mentek keresztül.

Aláhúzta, hogy Magyarország a keleti nyitás stratégiájának keretében fontos szerepet szán a kapcsolat fejlesztésének Mongóliával, amit alátámaszt, hogy tavaly is megdőlt a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordja, majd idén máris további 51 százalékos bővülést sikerült elérni.

Rámutatott, hogy

a két ország közti kereskedelmi forgalmat a gyógyszeripar húzza, a magyar export is új csúcsokat döntött ezen a téren.

Valamint hangsúlyozta, hogy az együttműködés fejlődésének újabb lehetőséget adnak a Mongóliában bevezetett komoly gazdaságfejlesztési reformok.

„Megállapodtunk abban, hogy a gazdasági vegyes bizottság ülését az idei esztendőre összehívjuk annak érdekében, hogy áttekintsük, hogy a magyar vállalatok magyar szaktudással és magyar technológiával miként tudnak hozzájárulni a mongol mezőgazdaság, élelmiszeripar és vízgazdálkodás fejlesztéséhez” – tudatta.

Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy évente kétszáz mongol hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken, és a programra legutóbb több mint ezren jelentkeztek. Emellett üdvözölte, hogy az idei évtől már a Mongol Nemzeti Egyetemen is oktatnak magyar nyelvet, ahogy az ELTE-n is lehetőség nyílik mongol nyelv tanulására.

Megjegyezte, hogy az

egyre intenzívebb kapcsolatfenntartást nagyban segíti az is, hogy Mongólia a magyar állampolgárok számára vízummentességet biztosít.

Ezt követően kifejtette, hogy a világ jelenleg a veszélyek korában él, ezért a mostani találkozónak az is különös jelentőséget ad, hogy Magyarország és Mongólia egyaránt a nemzetközi béketábor tagja, mind a két ország határozottan kiáll a béke és a kommunikációs csatornák nyitva tartása mellett.

Ami a diplomáciai csatornák nyitva tartását, a kommunikációs csatornák nyitva tartását illeti, ott mára egyértelmű, hogy nekünk lett igazunk, akik békét akarunk és akik béketárgyalásokat szorgalmaztunk, hiszen kiderült, hogy az ukrajnai háborúnak nincsen megoldása a csatatéren

– mondta.