Ukrajna visszautasította Trump béketervét? Alacsonyabb szinten folytatódnak ma a béketárgyalások Londonban

Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Ukrajna külügyminisztere elhalasztotta az orosz-ukrán háború befejezéséről tervezett tárgyalásokat, amelyeket április 23-án Londonban tartottak volna – értesült a Sky News.

A brit tévécsatorna szerint a béketerv megvitatása folytatódik, de csak magas rangú tisztségviselők, és nem a külügyminiszterek szintjén.

David Lammy brit és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a találkozó előtt telefonon beszélt egymással, és a megbeszélést mindketten „eredményesnek” minősítették.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a fentiek ellenére a tervek szerint ma Londonba érkezik a Sky News szerint, ahol David Lammy-vel a brit külügyminisztérium vezetőjével tárgyal, Keith Kellogg, az amerikai elnök különmegbízottja pedig francia és német tisztségviselőkkel találkozik.

A csúcstalálkozót a brit sajtó értesülései szerint azután mondták le, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter nem volt hajlandó Londonba utazni a tárgyalásokra, úgymond „logisztikai problémák” miatt. A Sky News megjegyzi: amint ez ismertté vált, Franciaország és Németország felfüggesztette miniszterei londoni látogatásának előkészületeit. A miniszteri találkozóra várhatóan később kerülhet sor.

A szerdai londoni tárgyaláson az eredeti tervekkel ellentétben Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott sem lesz jelen;

őt a Kreml bejelentése szerint a héten ismét Moszkvába várják, ahol várhatóan fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Ukrajna ellenállása miatt maradhatott el a londoni béketárgyalás?

A londoni tárgyalások elmaradása alapvetően annak tudható be, hogy az amerikai béketerv már ismertté vált elemei közül többet sem kíván Ukrajna semmilyen formában elfogadni. A The New York Post forrásai szerint

Donald Trump ukrajnai béketervében Ukrajna NATO csatlakozásának tilalma mellett az is szerepel hogy Kijevnek bele kellene egyeznie a területei húsz százalékának elvesztésének elismerésébe,

beleértve a Krím-félszigetet és a négy új régiót, amelyek a népszavazások után Oroszország részévé váltak. Ezzel kapcsolatban Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök kedden határozottan kijelentette: Ukrajna jogilag soha nem ismeri el a Krímet orosznak.