Ursula von der Leyen megerősítette: Ukrajna a legfontosabb

Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt (EPP) vezetője szintén lelkesen támogatja az ukrán EU-csatlakozást.

Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, és mi vagyunk Ukrajna támogatásának pártja

– dicsekedett Weber, nyilvánvalóvá téve, hogy a tagállamok helyett Ukrajna érdekeit helyezi előtérbe – írja a Magyar Nemzet.

Manfred Weber a minap is megerősítette, hogy Ukrajna uniós tagsága mindenekelőtt való számukra.

Az EPP kongresszusán pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangoztatta, hogy tovább pénzelik Ukrajnát, a háborút, és fő céljuk, hogy a háborúban álló ország minél előbb csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, és igen, egyértelmű, utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz

– fogalmazott Von der Leyen.

Ukrajna EU-csatlakozása óriási veszélyekkel járna

Ukrajna mérete és gazdasági helyzete komoly problémákat jelentene az EU számára. A közös mezőgazdasági politika és a strukturális alapok jelentős része a fejletlenebb régiók támogatására irányul, azonban Ukrajna csatlakozása jelentős forráselvonást eredményezne a jelenlegi tagországoktól.

De komoly problémák vannak az országban a korrupcióval is. Az Európai Bizottság volt elnöke, Jean-Claude Juncker is figyelmeztetett arra, hogy Ukrajna államszerkezete és gazdasága még nem áll készen az uniós integrációra.

A Transparency International 2024-es korrupciós jelentése szerint pedig Ukrajna az EU legkorruptabb tagállama lenne, ha belépne.

Ukrajnában ráadásul évtizedes probléma az illegális fegyverkereskedelem, amelyet a háború alatt is rekordméreteket öltő korrupció csak tovább súlyosbított.

Nemcsak a kézifegyvereket adják-veszik az ukrán fegyverkereskedők, de már a nagy méretű katonai eszközök piacát is megtalálták. Terrorcsoportokhoz és maffiahálózatokhoz kerülnek az Ukrajnának szállított nyugati fegyverek.

A Magyar Külügyi Intézet számításai arra is rámutatnak, hogy Ukrajna csatlakozása a következő öt évben mintegy 2,5 ezermilliárd euró költséget jelentene az EU számára.

Magyarországra vetítve ez fejenként körülbelül kétmillió forintos kiadást jelentene, míg az ország hozzájárulása Ukrajna támogatásához 48,1 milliárd euróra becsülhető, ami a 2023-as magyar költségvetés 68 százalékának felel meg.

Ukrajna EU-csatlakozása nemcsak komoly gazdasági és politikai, hanem valós társadalmi kihívásokat is felvet. Ukrajna európai uniós csatlakozása például jelentős járványügyi felkészülést is igényelne. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint 2023-ban tíz százalékkal nőtt az európai térségben a gyermekek körében a tuberkulózis-fertőzöttek száma, Ukrajnában pedig aggasztó mértékben vannak jelen az antibiotikumokra nem reagáló baktériumok. Vagyis Ukrajna uniós csatlakozásával, a határok megnyílásával tuberkulózis-járványveszélyes helyzet is kialakulhat a világban.