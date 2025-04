Van-e értelme kitiltani az autókat a nagyvárosokból?

Világszerte egyre több nagyváros vezet be szigorításokat a gépjárműforgalom tekintetében, válaszul a légszennyezettségre, torlódásokra és a klímavédelmi célokra. Az ilyen lépések gyakran ellenállásba ütköznek, a bírálók szerint ugyanis korlátozzák a szabadságot, feleslegesen terhelik a gazdaságot, és kétséges a hasznuk – írja a vg.hu.

Az utóbbi években számos városból érkeztek mérhető adatok, amik segíthetnek jobban megérteni, hogy milyen eredményeket hoztak az autózás visszaszorítására tett nagyvárosi próbálkozások.

Az autózás korlátozásának eredményeit vizsgálta a Transport & Environment agytröszt

Forrás: AFP

Oslo: az elektromos autók sem oldanak meg mindent

Norvégia fővárosa a közlekedési reformok élharcosa. Az alacsony sebességhatárok, az autómentes zónák és a gyalogosbarát fejlesztések mellett az elektromos járművek elterjedése is segített a szmog visszaszorításában. Ugyanakkor a légszennyezés egy része nem a kipufogókból származik:

az abroncskopásból, a fatüzelésű kályhákból és az utak sózásából eredő por továbbra is kihívást jelent.

New York: csökkenő torlódások, rövidebb utak

2025 elején New York új útdíjpolitikát vezetett be: a Manhattanbe belépő autóknak akár 9 dollárt is kell fizetniük. A forgalmi adatok alapján a torlódások mérséklődtek, különösen a nagy forgalmú átkelőkön. Az emberek többsége alternatív közlekedési módokat választott, így a közösségi közlekedés szerepe nőtt.

Más amerikai városokban – például Bostonban vagy Chicagóban – ezzel szemben nem változott számottevően a forgalom.

Párizs: alacsonyabb sebesség, jobb statisztikák

A francia fővárosban 2024 októberétől vezették be az 50 km/órás korlátozást a külső körgyűrűn. Az első öt hónap statisztikái szerint a levegő minősége érezhetően javult, miközben a balesetek száma is csökkent. Párizs nem állt meg itt: a városközpontból kitiltották az átmenő forgalmat, és a SUV típusú járművek magasabb parkolási díjat fizetnek.

London: a világ legnagyobb alacsony kibocsátású zónája

A brit főváros már 2003-ban bevezette a belvárosi útdíjat, majd évekkel később elindította az ultraalacsony kibocsátású zónát (ULEZ). A rendszer fokozatosan bővült, és jelenleg Európa legnagyobb ilyen területeként működik. Bár kezdetben sokan tartottak a gazdasági hatásoktól, a legfrissebb jelentések szerint a levegőminőség látványosan javult, míg az üzletek forgalma nem esett vissza. A nitrogén-oxidok kibocsátása 33–39%-kal csökkent, a járműpark pedig jelentősen korszerűsödött.