Világháborúról kezdett beszélni Zelenszkij, miután kínai katonákat fogtak az ukránok – videó

Kínai katonák az orosz oldalon – hivatalosan tagadja Peking, de az ukrán hadsereg több harcost is elfogott, akikről kínai állampolgárságot igazoló dokumentumok kerültek elő. Vukics Ferenc alezredes a Specialista e heti adásában részletesen elemzi a kínai katonai jelenlét hátterét, és hogy milyen következményei lehetnek ennek a világpolitika szempontjából. Hogyan vált Ukrajna a nemzetközi önkéntesek és zsoldosok gyűjtőhelyévé? Miként változik a kínai-ukrán viszony, és milyen eszközökkel próbálja Zelenszkij nemzetközivé tágítani a konfliktust? Szó lesz arról is, milyen szerepet játszhat Kína a jövőbeli béketárgyalásokban, és hogy valóban elindult-e egy új hidegháború, vagy ennél is többről van szó.

