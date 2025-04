Vlagyimir Putyin 160 ezer sorköteles behívásáról döntött

A jogszabály értelmében a 18 és 30 év közötti állampolgárokat június 15-ig kell behívni a kötelező katonai szolgálatra. A tavaszi bevonulás a legnagyobb ilyen akció 2011 tavasza óta, amikor is 200 ezer férfit hívtak be. Tavaly 150 000, 2022-ben 134 500 sorkötelezettet vonultattak be a hadseregbe.

A Kreml és az orosz védelmi minisztérium kitart amellett, hogy

a legújabb hadköteleseket nem küldik harcba, és a behívás nem kapcsolódik az ukrajnai háborúhoz.

Az orosz hatóságok szerint az Ukrajnába telepített csapatok között csak olyan önkéntesek vannak, akik szerződést kötöttek a hadsereggel.

Putyin tavaly év végén kijelentette, hogy Oroszországnak csaknem 2,39 millió főre kell növelnie katonai állományát és 1,5 millióra az aktív katonák számát.

Orosz katonák a Vörös téren, a Győzelem Napján, 2024. május 9-én tartott parádén

Fotó: AFP/Natalia Kolesnikova

A The New Voice of Ukraine egy jelentésre hivatkozva azt írta, hogy

a Kreml hat-kilenc hónapos offenzívára készül az ukrán fronton, amely potenciálisan több mint 1000 kilométer hosszúságú lehet.

A lehetséges célpontok közé tartozik Szumi, Harkov és Zaporizzsja megye, valamint az orosz területen Kurszk megye. Az offenzíva célja továbbá az Ukrajnára nehezedő nyomás maximalizálása és a Kreml tárgyalási pozíciójának megerősítése a tűzszüneti tárgyalásokon – mondták ukrán katonai elemzők.

Rebekah Koffler, egykori hírszerző tiszt, aki Oroszország háborús harci stratégiájára és Putyin gondolkodására specializálódott, a Fox News Digitalnak azt mondta, hogy

Putyin célja a harcok meghosszabbítása lehet, hogy Ukrajnát kapitulációra kényszerítse.

Szerinte a mozgósítás létszáma elrettentő mértékű és elsősorban demonstartív jellege van Németország és Franciaország felé, ahol fegyveres egységek Ukrajnába telepítését fontolgatják.