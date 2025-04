A zöldek végzetes lejtőre küldik Németországot

Németország a megújulók hatalmas költségvetési támogatásai miatt a háztartási villamosenergia-árak tekintetében már most is a legdrágább ország. Ma egy berlini fogyasztó négyszer többet fizet a villamos energiáért, mint egy budapesti. A jövőben ez a nagyarányú különbség az elhibázott német energiapolitika miatt tovább nőhet.

Németországban 2018. január elején egyszerűen ledózerolták az Immerath település St. Lambertus neoromán templomát, hogy a helyén szénbányát nyissanak.

Az elhibázott német energiapolitika másik következménye, hogy a rendszerben jelenleg is csaknem 68 gigawatt szén- és gázerőművi kapacitás van, ezért a német szénerőművek a korábbi tervek szerinti 2038-ig tervezett leállítása is kérdésessé válik az alaperőművi kapacitások hiánya miatt. A klímabarát atomerőművek helyett Németország a szénerőműveket kénytelen a rendszerben tartani, ezért nem tudja egyik napról a másikra leállítani ezeket az erőműveket. Emiatt az elmúlt években falvakat és templomokat is leromboltak, miközben az ország például tavaly 21,5 millió tonna jó minőségű szenet importált az USA-ból, Kolumbiából, vagy éppen Ausztráliából…

Németország, ha kis léptekkel is, de elindult a klímavédelmi és egészségügyi szempontból is roppant káros szénerőművek bezárásának útján, noha ezekre szükséghelyzetben, azaz abban az esetben, ha az importlehetőségek korlátozottak, égető szükség van. Gondolhatnánk, hogy ebben a helyzetben a nagyon régi, korszerűtlen erőművek vannak a lista élén, de a németek ebben is tudnak meglepőt lépni. A 2015-ben 3 milliárd euróból megépült Hamburg-Moorburg két, egyenként 820 MW kapacitású széntüzelésű blokkját Németország egyik legmodernebb és leghatékonyabb szénerőműveként tartották számon, de kevesebb mint 6 évnyi használat után klímavédelmi okokból 2021-re leállították. A kéményeket már tavaly novemberben felrobbantották, idén március 20-án pedig az erőmű két kazánházát kellett volna felrobbantani, de csak az egyik kazánház robbant fel, a másik sértetlen maradt, mert a robbanótöltet nem robbant fel. A tervek szerint a későbbiekben a telephelyen zöldhidrogént fognak előállítani. Mindenesetre a 3 milliárd euróba kerülő, és csak néhány évig üzemelő erőmű a német energiapolitika vitatott örökségeként fog fennmaradni.

A gázerőművekkel a legnagyobb baj az, hogy égetően hiányzik az üzemeltetésükhöz az amerikainál sokkal olcsóbb orosz földgáz.

A növekvő igények, valamint a nap- és szélerőművek időjárásfüggősége miatt a közeljövőben legalább mintegy 20-25 gigawatt új gázerőművi kapacitásra is szükség lenne az igények növekedése, a szénerőművek tervezett leállítása, valamint az időjárásfüggő megújulók kiszabályozása miatt. Korábban Friedrich Merz, a CDU vezetője 50 új gázerőmű megépítését szorgalmazta, amelyeket a tervek szerint 2035-40-ig hidrogénüzeművé alakítanának át. 2045-re ugyanis már teljesen fel kellene hagyni a földgázzal is.