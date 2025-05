100 férfi vs. gorilla – Ki nyerne a harcban? Íme a szakértők válasza!

Az internet új kedvenc vitatémája lett az, hogy 100 ember le tudna egy győzni egy gorillát. A kérdés, amely először az X-en jelent meg, napok alatt vírusként terjedt a közösségi médiában, és mémek, videók, valamint komoly elemzések formájában is megjelent. Ennek köszönhetően most mindenki erre a kérdésre keresi a választ, hogy 100 férfi vs. gorilla küzdelmében ki lenne a győztes.

Bár a legújabb hullám 2025. április 24-én indult be újra az X-en, a kérdés eredetileg egy 2020-as Reddit-bejegyzésből származik, ahol hasonló, ütközetekről vitatkoztak a felhasználók. A bejegyzés akkor még konkrét feltételekkel írta le a szituációt, de mostanra általánosabb formában tért vissza: 100 férfi vs. gorilla szabályok nélküli harca. 100 férfi vs. gorilla - ki nyerné a harcot?

Fotó: Schutterstock/Printexstar Szakértők szerint a 100 férfi vs. gorilla harcban az emberek nyernének Dr. Tara Stoinski, a Dian Fossey Gorilla Fund elnöke és vezető tudósa, aki több mint 20 éve tanulmányozza a gorillákat, elmondta szerinte: „A számok játéka az emberek javára billenti a mérleget”. Majd hozzátette: „Ha arra gondolunk, mennyi ideig tudna tartani egy ilyen küzdelem, és hogy az emberek milyen jól tudnak együttműködni és összehangolt támadást végrehajtani, ezek mind előnyt jelentenek számukra egy gorillával szemben” Egy másik szakértő, Kaleb Judd vadbiológus április 27-én egy X-posztban részletezte, miért nyernének az emberek: „Igen, lennének áldozatok, de nem elég gyors ahhoz, hogy mind a 100 férfit egyből széttépje. Pár ember minden végtagját lefogva le tudná gyűrni.” Azt is hozzátette, hogy az emberek sokkal jobb állóképességgel bírnak, mint a gorillák, akik hamarabb kifáradnának a hosszan tartó küzdelemben. A kép illusztráció!

Fotó: MEHMET EMIN YOGURTCUOGLU / ANADOLU Stoinski hangsúlyozta: a gorillákat gyakran tévesen agresszív, vérszomjas állatokként ábrázolja a média – gondoljunk csak King Kongra –, holott a valóságban rendkívül nyugodt, családcentrikus lények. „A hím gorillák gyakran a középpontjai a családjuknak, a kicsik rajtuk másznak, játszanak velük. Az agresszió nem jellemző rájuk, kivéve, ha védekezniük kell.” Szerinte az igazi harc nem a 100 emberrel, hanem a túlélésért folyik. A gorillák számos alfaja kritikusan veszélyeztetett, főként az élőhelyek pusztítása, az erdőirtás, a bányászat és a mezőgazdasági terjeszkedés miatt.

