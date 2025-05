Ráncigálta, ütötte, és tárgyakat dobált az újszülöttekre az apa, az anya tétlenül nézte a bántalmazást

2023. október 5-én egy segélyhívás futott be a floridai Cocoa városi rendőrséghez. A hívást kezdeményező nő elmondta, hogy 2 és fél hónapos ikrei vannak és az egyik kisbabája nem mutat életjeleket. A csecsemőt a mentősök kórházba vitték, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőröknek gyanús volt a haláleset, annál is inkább, mert az ikerpár másik tagja is tele volt sérülésekkel. A szülőket be is hívták az őrsre, hogy kiderüljön mit történt a kicsikkel.

Hannah Jones és Quentin Smith, akik brutálisan bántalmazták 2 és fél hónapos ikreiket.

Fotó: Cocoa Police Department



A kislányok rövidke élete tele volt szenvedéssel

A halott csecsemő arca, feje, háta, karjai és hasa is tele volt zúzódásokkal.

Amikor a hatóságok megvizsgálták a másik kislányt, rajta is több sérülést találtak a feje és az arca környékén, illetve a fenekén volt egy hatalmas harapás nyom.

A nő a rendőröknek azt mondta, hogy ébredés után ő és a kicsik apja elmentek zuhanyozni, majd ezt követően nézett rá az ikrekre és egyiküket hason fekve eszméletlen állapotban találta. Az anya kezdetben még azt állította, hogy a kislányok állandóan a kiságy rácsai közé préselik a fejüket és ez okozhatta a rajtuk látható sérüléseiket. A nyomozók kérdéseire azonban idővel megtört és elkezdte elmesélni, mi is történt valóban a két újszülöttel.

Az anya történetéből kiderült, hogy a kicsik mindössze 2 és fél hónapos élete tele volt szenvedéssel, onnantól fogva, hogy szüleik hazavitték őket a kórházból.

A 21 éves anya, Hannah Renee Jones a rendőröknek elmondta, hogy párja rendszeresen összeszorította a kicsik arcát, azért hogy kinyissák a szájukat és könnyebb legyen etetni őket. Azt is hozzátette, hogy a férfi a karjuknál fogva szokta megfogni és megemelni a gyerekeket, illetve szokása harapdálni is őket.

Végül a nő azt is beismerte, hogy párja gyakran volt frusztrált és ilyenkor tárgyakkal dobálta, illetve ütötte és összeszorította a kicsiket.

Az apa gyakran elvesztette a fejét és olyankor rendszeresen bántalmazta a 2 és fél hónapos ikreit

A 25 éves Quentin Smith kihallgatása során azt mondta, hogy éjszaka még megetette a gyerekeket, majd visszafektette őket aludni és akkor még semmi rendelleneset nem vett észre rajtuk. Másnap, amikor barátnője szólt neki, hogy az egyik kicsi nem reagál, azonnal hívta a mentőket, a mentősök kiérkezéséig pedig megpróbálta újraéleszteni kislányát. Amikor a csecsemők furcsa sérüléseiről kérdezték, annyit beismert, hogy időközönként meg szokta harapdálni őket, a rendőrök azonban szembesítették a férfit, hogy a kicsiken olyan nyomok is vannak, amiket nem harapás okozott.

Smith végül beismerte, hogy olykor dühbe gurul és olyankor ingerültebben veszi fel a gyerekeket a kiságyból, illetve azt mondta, hogy egyszer meg is ráncigálta az egyik kislányt, mert zavarta a sírása.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az anya többször is a lábuknál fogva, fejjel lefelé lógatva hordozta a kicsiket.