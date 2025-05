Szijjártó Péter: Magyarország az autóipar éllovasa

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az autóipar magyar gazdaságban betöltött szerepéről beszélt Győrben, az Audiban, ahol legördült az egymilliomodik Q3-as modell a gyártósorról.

Szijjártó Péter a magyar autóiparról beszélt

Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Szijjártó Péter szerint hazánk az autóipar éllovasa

A tárcavezető az Audi Hungária ünnepségén arról számolt be, hogy az új stratégiai együttműködési megállapodás legfőbb célja, hogy a német autógyártó újabb és újabb beruházások helyszínéül válassza Győrt, hogy növelje ezzel Magyarország erejét, segítve a gazdaság gyors és sikeres dimenzióváltását.

Ma arra szövetkeztünk egymással, hogy egyszerre leszünk sikeresek az elektromobilitás által dominált új autóipari korszakban. Arra szövetkeztünk, hogy itt, Győrben, a vezető szerepet játsszák önök az ipari modernizációs folyamatokban, legyen szó a robotizálásról, az automatizálásról, a digitalizációról. Arra szövetkeztünk, hogy korunk egyik legfontosabb kihívását, ami az energiaellátást illeti, minél hatékonyabban együtt tudjuk legyőzni. Arra szövetkeztünk, hogy az Audi Győrött a termelés mellett új szegmensekben, a szolgáltatásban és a kutatás-fejlesztésben is erősítse a jelenlétét. És arra szövetkeztünk, hogy legyen egyre szorosabb az együttműködés az Audi és az egyetem, valamint az Audi és a győri szakképző iskolák között

– sorolta. Fontos mérföldkőnek nevezte, hogy Győrben elkészült az egymilliomodik Q3-as modell, ami jól mutatja, hogy az Audi készen áll arra, hogy a jövő autóiparában is olyan sikeres legyen, mint eddig. Beszédében a miniszter kifejtette, hogy ugyan az utóbbi évek válságai során többször is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság, az nem változott, hogy a globális gazdaság gerincoszlopa továbbra is az autóipar, amely technológiai forradalmon megy keresztül.

És az is világossá vált az elmúlt évek gazdasági viharai közepette, hogy az az ország tud gazdaságilag sikeres lenni, amelyik sikeres az autóiparban. Ezért Magyarország azt a gazdaságstratégiai célkitűzést helyezte maga elé, hogy legyünk az európai autóipar fellegvára, és legyünk az autóipar technológiai forradalmának globális éllovasa

– mondta.

Örömmel és talán mindenfajta túlzás nélkül (...) tudom azt mondani, hogy ez a gazdaságstratégiai célkitűzésünk sikeres lett: Magyarország az autóipar technológiai forradalmának globális éllovasa

– tette hozzá. Rámutatott, hogy az utóbbi tizenöt évben négyszeresére nőtt a magyar autóipar termelési értéke, tavaly már elérte a 13 ezer milliárd forintot, és az ágazatban több mint 160 ezren dolgoznak.

Hamarosan mi leszünk a világ három országából az egyik, ahol mindhárom német prémium autómárka működő gyárral fog rendelkezni. Ráadásul mindhárom vállalat az elektromobilitási stratégiájának a szívét idehozta Magyarországra. És nem utolsósorban ez az erős német jelenlét erős kínai gazdasági jelenlétet is létrehozott

– emelte ki. Szijjártó Péter tudatta, hogy a kormány az elmúlt tíz évben 244 nagy autóipari beruházáshoz nyújtott támogatást, amelyek összesen 6100 milliárd forintos értéket képviselnek, és 61 ezer új munkahelyet hoztak létre.

Ha megnézzük, hogy milyen autóipari beruházások zajlanak ma Magyarországon, akkor azt láthatjuk, hogy amint ezek a beruházások véget érnek és mind termelésbe állnak, akkor Magyarország egyből a globális autóipar Bajnokok Ligájában selejtező nélkül a csoportkörbe jut

– hangsúlyozta.

Egyszerre fogunk termelni több mint egymillió autót, több mint kétmillió motort, és miénk lesz a világon a második legnagyobb kapacitás az elektromos akkumulátorok gyártása tekintetében

– folytatta. Leszögezte, hogy mindez nem lenne lehetséges Győr és az Audi nélkül, ugyanis utóbbi vállalat a magyar autóipar egyik legrégebbi, legstabilabb és legfontosabb tartóoszlopa.

Az Audi a három évtizedes győri jelenléte alatt 5200 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre a városban. Immáron több mint 12 ezren dolgoznak a vállalatnál, mindig ostromolja a kétmilliós éves darabszámot a motorgyártásban, ostromolja az éves 200 ezres darabszámot az autógyártásban, karbonsemlegesen működik, és a magyar exportteljesítmény egyik legfontosabb összetevője

– sorolta.