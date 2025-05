A német kormánypártok szerint még az eddigieknél is erőteljesebben kell támogatni Ukrajnát

Régi német katonacsaládból származik, dolgozott bíróként és az üzleti életben is. Több csatát is elveszített pártja, a CDU vezetéséért, Angela Merkel miatt egy időre vissza is vonult a politikától – de mindig visszatért. Elmondása szerint korábban kifejezetten bohém volt, munkatársai azonban szigorú „poroszos” főnökként ismerik. Ma választja meg a Bundestag Friedrich Merzet, a II. világháború utáni Németország tizedik kancellárjának. A politikust Stefán Csaba, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Németország-szakértő mutatja be az Origo olvasóinak.

Milyen háttérrel érkezik Friedrich Merz, aki Németország tizedik kancellárja a II. világháború óta? – Régi katonafamíliából származik, de a családjában sok jogász, az apja pedig bíró volt. Friedrich Merz egyébként maga is dolgozott rövid ideig bíróként. A nagyapja pedig 20 évig volt egy észak-rajna-vesztfáliai kisváros, Brilon polgármestere. Mindez predesztinálta őt a politikai pályára? – Észak-Rajna-Vesztfáliából, a legnépesebb német tartományból származik, ami tipikus vidéki CDU-s bázis. Ha valaki azon a környéken születik és politikai pályára adja a fejét, minden valószínűség szerint belép a Junge Unionba (a CDU ifjúsági tagozata – a szerk.), majd konzervatív politikus lesz. Friedrich Merz ahhoz a klasszikus politikus-generációhoz tartozik, amely a II. világháború után kialakult színtiszta kereszténydemokrata álláspont utolsó képviselője. Friedrich Merz német kancellárjelölt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke az Európai Néppárt (EPP) valenciai kongresszusának nyitóülésén 2025. április 29-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/Kai Försterling) A szociáldemokraták szerdán megszavazták a koalíciós szerződést a CDU/CSU-val, ezzel elhárult az utolsó akadály Merz kancellári kinevezése elől. Mire utalhat, hogy az SPD képviselőinek csak a fele vett részt a szavazáson? – Arra, hogy az SPD nem feltétlenül elégedett a koalíciós megállapodással. Paradox helyzet állt elő abból a szempontból, hogy a szocdemek most majdnem, hogy jobb tárgyalási pozícióban voltak, mint legutóbb 2021-ben, mert az AfD (Alternatíva Németországért, a CDU legnagyobb jobboldali ellenfele – a szerk.) elutasítása miatt ők voltak a CDU számára az egyetlen lehetőség. Mindeközben februárban történetük legnagyobb választási vereségét szenvedték el. Pedig a szocdemek még az általuk indítványozott adósságfék-reformot is megkapták...

Lars Klingbeil, az SPD elnökének alkancellári kinevezése is az alku része lehetett? – Nem. Németországban teljesen szokványos, hogy a kisebbik kormánypárt adja az alkancellárt. Igazából nem volt szó a koalíciós tárgyalásokon olyan témákról, amelyek jelentős strukturális változást jelentettek volna. Egy meglehetősen faramuci, kompromisszumos helyzet állt elő azzal, hogy az SPD a zűrös előzmények után kormányon maradhatott.

Friedrich Merz leendő kancellár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke és frakcióvezetője az új német parlament alakuló ülésén Berlinben, 2025. március 25-én. (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke) Merz kancellár a nyolcvanas évek közepén járásbíró volt Saarbrückenben, ránézésre is egy szigorú kémiatanár benyomását kelti. Milyen jellemvonásokra következtethetünk ebből? – Meglátásom szerint Merzre nem az általános értelemben vett merev bírói mentalitás jellemző, ő annál sokkal érzelmesebb ember. Úgy emlékszik vissza a gyerekkorára, hogy nem hogy nem szigorú, de sokkal inkább bohém fiatalember volt, aki később, politikai pályafutása alatt megkomolyodott. Erre utal, hogy bíróként is praktizált, majd amikor 2009-ben egy időre kiszorult a politikából, az üzleti világba ment át. Friedrich Merzet kettős személyiség, viselkedés jellemzi. Egyrészt a beszédei, érvelése során láthatjuk rajta az érzelmességet. Hogyha viszont a vele dolgozó munkatársai jellemzik őt, azt szokták mondani, hogy egy vonalas német főnökként viselkedő, minden feladatot pontról pontra leíró, és azok betartását megkövetelő „poroszos” habitusú ember.

Például mikor mutatta meg Merz az érzelmes oldalát? – Legutóbb januárban, az aschaffenburgi késes merénylet után. Amikor a kancellárjelölt – akkor még a CDU elnökeként – értesült róla, hogy egy gyerek is van az áldozatok között, eldöntötte, hogy most aztán elég volt! Ekkor állt elő a híres ötpontos javaslatával az illegális migráció megállítására. Nem gondolt bele, hogy ezzel lényegében a rivális AfD szekerét kezdte tolni, vagyis tettének politikai következményei lettek. De ez az érzelmesség meglátszódott a koalíciós tárgyalások során is, amikor megpróbálta meggyőzni a Zöldeket arról, hogy támogatniuk kell a javaslatát az adósságfék megreformálásában. Merz úgy gondolta, elég lesz küldeni egy hangüzenetet Britta Hasselmannak (a német Zöldek egyik új vezetője – a szerk.) hogy tessék, itt az ajánlatom, fogadjátok el! Erre a Zöldek jól megsértődtek. António Costa (j), az Európai Tanács elnöke fogadja Friedrich Merzet az Európai Tanács épületében, 2025. március 6-án. Az új német kancellár és pártja, az Európai Néppárt pártcsaládhoz tartozó CDU még szorosabbra fűzheti Németország és Brüsszel viszonyát (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys) Nem tartja veszélyesnek, hogy a kancellár döntéseit az érzelmei vezérlik? Februárban, rögtön a választások után Merz a kamerák előtt letagadta a választási ígéretét, amiben a migráció megállítását ígérte...

– Ez valóban elég nagy felelőtlenség volt tőle. Ebből is látszik, hogy valódi politikai-vezetői tapasztalata nincs, vagy alig van. Merz ugyan végigjárta a ranglétrát a CDU-nál, volt parlamenti frakcióvezető-helyettes is – csak aztán jött Angela Merkel, és kitúrta őt. Ennek hatására ment át az üzleti szférába, és Merkel idején (2005–2021) nem vállalt sem miniszteri, sem államtitkári pozíciót. Nincs kellő tapasztalata ahhoz, hogy észrevegye: ezek a kiszólások gyakran erősek, és következményük lehet. Nem véletlen, hogy a kancellár népszerűsége most alacsonyabb, mint februárban, a választások megnyerése után volt. Pedig ha nem olyan nagy hévvel vág bele minden szakpolitikai vitába, ahogy tette, akkor ilyen problémái nem lennének. Szabad-e olyan embernek kiállni a Bundestag elé, aki – ahogy mondta – nem rendelkezik kellő politikai tapasztalattal? Vagy Németországban mindig a választásokon győztes párt adja a kancellárt? – Formálisan nincs olyan követelmény, hogy mennyire kell tapasztalt politikusnak lennie a kancellárnak, de általánosságban nem juthat valaki a legmagasabb pozícióba minisztériumi kinevezések nélkül. Maga a kancellárjelöltség is csak technikai dolog; a német politikai pártok maguktól döntik el, hogy valakit kancellárjelöltnek neveznek-e vagy sem. Olykor egy kisebb párt is kijelentheti a vezetőjéről, hogy őt jelöli kancellárnak, mint ahogy legutóbb a Zöldek tették Robert Habeck esetében. Friedrich Merz (j), a CDU elnöke virágcsokrot nyújt át Angela Merkelnek a volt kancellár 70. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen Berlinben, 2024. szeptember 25-én (Fotó: Kay Nietfeld/dpa/AFP) Mi volt Merkel és Merz konfliktusának fő oka? – Angela Merkel egy jóval liberálisabb irányba vezette a CDU-t, saját megfogalmazása szerint középre húzott. Ezzel szemben Merz a jobboldalon akarta tartani a pártot. Érdekesség, hogy Merz álláspontja például a migrációval kapcsolatban nem változott 2000 óta, a CDU soraiból ugyanis ő beszélt a leghangosabban „Leitkulturról”, a vezér kultúrájáról, utalva a Németországba érkező bevándorlók asszimilálódásának szükségességére. Miután a CDU belső körei számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a merkeli centumpolitika nem működik, az a volt kancellár nélkül már nem legitim, Merz ezután kerülhetett vissza a pártvezetői székbe. Friedrich Merz és Angela Merkel között a legfontosabb különbség, hogy amíg Merz egy háromgyermekes nyugatnémet férfi, addig Merkel egy keletnémet, gyermektelen nő. Mindez teljesen más hozzáállást feltételez a kormányzáshoz. Volt nyilvános összecsapás is közöttük?

– Szócsata nem volt, sőt többször kijelentették a kamerák előtt, hogy milyen jól fognak tudni együtt dolgozni. A színfalak mögött azonban örök érdekellentétek húzódtak, majd amikor Merz 2009-ben – Merkel miatt – hátat fordított a politikának, a német sajtó még évekig bukott politikusként jellemezte. Ebből a nehéz helyzetből tért vissza az új kancellár a CDU élére, miután Merkel 2021 decemberében visszavonult. Merz ezt követően még kétszer elbukta a pártvezetésért vívott csatát, először 2018-ban Annegret Kramp-Karrenbauerrel, majd 2021-ben Armin Laschettel szemben. Csak a CDU 2021 szeptemberi választási veresége után lett pártvezér, és a visszatérése után sem volt egyből sikeres. Mindebbúl viszont jól látszik hogy Friedrich Merz nem adja fel.

Mire számíthatunk Merz kancellártól a migráció, az ukrajnai háború támogatása, és különösen a német–magyar gazdasági kapcsolatok terén? – Kezdeném az utolsó témával, az a legegyszerűbb. Nem számítok arra, hogy a német–magyar gazdasági kapcsolatok jelentős mértékben változnának. A gazdasági szereplők, a cégvezetők ugyanis máshogy gondolkodnak, mint a politikusok. A német gazdaság szereplői számára nagyon fontos befektetni Magyarországra, főként, mert sok a szakképzett magyar munkaerő, így nem jelent problémát a német tulajdonú gyárak jó működtetése A befektetők számára a gazdasági értelemben vett kiszámíthatóság a fontos, nem pedig az, hogy az éppen regnáló kormányok között milyen a viszony. Mit várhatunk Ukrajna támogatásával kapcsolatban? – Ha volt téma, amiben a koalíciós tárgyalásokon részt vevő pártok (a CDU, a CSU és az SPD – a szerk.) teljes mértékben egyetértettek, az az, hogy még az eddigieknél is erőteljesebben kell támogatni Ukrajnát. Az új német kormány várakozásom szerint ki fog tartani amellett, hogy Ukrajnát a lehető legerősebb pozícióba kell helyezni a béketárgyalások befejezése előtt, hogy azután a legjobb feltételekkel köthessenek békét az oroszokkal. A német támogatás legfontosabb kérdése az, hogy Berlin küldjön-e Taurus rakétákat, illetve komplett légvédelmi rendszereket Kijevnek? Merz viszonylag keveset beszélt erről, de mindig azt mondta, hogy támogatja a Taurus rakéták Ukrajnába szállítását. A szociáldemokraták viszont továbbra is határozottan ellenzik ezt, ezért nehéz megjósolni, mi lesz a végkifejlet. Johann Wadephult nevezték ki külügyminiszternek, aki hasonlóan keményvonalas Ukrajna támogatása ügyében, mint a kancellár. Egyébként közel hatvan éve ez az első alkalom, hogy a CDU adja a német külügyminisztert. Wadephul elsősorban egy lojális ember, tehát az ő szerepe külügyminiszterként az lesz, hogy egyetértsen a kancellárral.

Itt jelenik meg újra a főnöki mentalitás? – Pontosan. Németországban évtizedeken keresztül mindig a kisebbik koalíciós partner adta a külügyminisztert, ez most megváltozott. Mindenképpen arra számítok, hogy Merz megpróbálja a saját markában tartani a külpolitikát. Számíthatunk-e az eddiginél határozottabb német fellépésre a migrációval szemben? – Biztos, hogy keményebb fellépésre számíthatunk, de két fontos kérdés tisztázásra vár. Az egyik, hogy hogyan implementálják majd az EU-s migrációs paktumot. A szociáldemokraták nagyon szeretnék bevezetni, míg a CDU politikusai kevésbé magabiztosak ebben a kérdésben. A németek különösen szeretik követni az EU-s irányvonalat. Az új migrációs paktummal a gond, hogy több ország, köztük Magyarország, Hollandia és Lengyelország is jelezte, hogy nem tartja működőképesnek. Sorsdöntő lesz tehát az, hogy az új német kormány adja-e a hozzájárulását az uniós migrációs paktumhoz. Németországnak nagyon fontos szerepe lesz ebben a kérdésben, a többi ország ugyanis jellemzően követi a német álláspontot. A másik fontos kérdés, hogy ha menedékkérők vagy bevándorlók kiutasításra kerül sor a német határoknál, akkor ezt megtehetik-e úgy, hogy a másik érintett (szomszédos) ország nem járul hozzá. A nemzetközi jog alapvetően abból indul ki, hogy mivel ezek a menedékkérők korábban már legalább egy EU-tagországon már áthaladtak, mire Németországba értek, őket alapvetően vissza lehet utasítani.

Mi a helyzet az afgán migránsokkal teli repülőjáratokkal, melyekből a CDU választási győzelme óta három is landolt Berlinben? – Az afgán menekültekkel kapcsolatban ki kell emelni, hogy olyan emberekről van szó, akik azelőtt a német kormány munkáját segítették Afganisztánban. Ők és családtagjaik valódi veszélyben lennének, ha a tálibok uralta Afganisztánban maradtak volna, ezért ebben nem kritizálnám Merz-kormányt.

