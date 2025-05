Kommentcunami indult az Alex Soros nappalijáról készült fotó láttán

„A nappalik egy otthon legnyilvánosabban felépülő terei, és mint ilyenek, különös terhet viselnek: meg kell mutatniuk másoknak, hogy kik is a lakók” – foglalta össze felvezetőjében Naomi Fry, a The New Yorker magazin munkatársa a „Power Houses" című fotósorozat hátterét. 1995-ben a The New Yorker megbízta Dominique Nabokov fotóst, hogy örökítse meg ezeket a tereket, belsőépítészeti portréként. A magazin centenáriumának megünneplésére Gillian Laub fotóst felkérték egy hasonló sorozat elkészítésére, de ezúttal úgy, hogy a lakókkal együtt fotózza be a nappali helyiségeket.

A vírusként terjedő fotók közül sok kifejezetten demokrata politikusokat ábrázolt. A ComfortablySmug konzervatív közösségi médiafiók négy képet emelt ki a sorozatból, amelyeken Alex Soros és menyasszonya, Huma Abedin, Alexandria Ocasio-Cortez képviselő, az MSNBC műsorvezetője és aktivistája, Al Sharpton tiszteletes, valamint Kamala Harris volt alelnök mostohalánya, Ella Emhoff látható. A képek fölé csak ennyit írtak: „Hölgyeim és uraim, a Demokrata Párt”.

Lades and gentlemen, the Democrat party pic.twitter.com/LyaXAM3NxY — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) May 5, 2025

Az Alex Sorost ábrázoló fotó különösen virálissá vált. Soros György fia új menyasszonyával, a 49 éves pakisztáni-indiai származású Huma Abedinnel, Hillary Clinton egykori kabinetfőnök-helyettesével kézen fogva ül egy drága minimalista manhattani lakásban, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a mögötte elterülő városra.

Sure let's have that oligarchy conversation. https://t.co/R4qebdyK6d — Stephen L. Miller (@redsteeze) May 5, 2025

„Persze, beszélgessünk az oligarchiákról” – írta Stephen L. Miller, a The Spectator munkatársa, a közelmúltbeli „Fighting Oligarchy” (Az oligarchia elleni harc) körútra utalva, ahol Bernie Sanders vermonti szenátor és az elnökjelöltséggel kacérkodó Alexandria Ocasio-Cortez a megagazdagok amerikai politikában betöltött befolyása ellen indított kampányt.

Chuck Ross, a Washington Free Beacon oknyomozó riportere egy egyszerű „Lmao”-val reagált a fotóra, ami az angol „szétröhögöm a s*ggem" kifejezés szlenges rövidítése.