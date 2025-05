Történelmi sikerként ünnepli mindkét fél az amerikai-kínai vámháború lezárását

Ahogy az Origo is beszámolt róla, május 10-én elkezdődtek a kínai–amerikai tárgyalások. A kínai állami média diadalmas hangvételben jelentette be az amerikai-kínai vámháború végét és pozitív hangvételben számolt be az Egyesült Államokkal kötött új kereskedelmi megállapodásról, amely szerintük a pekingi vezetés „határozott fellépésének” köszönhető.

Az amerikai-kínai vámháború szünetel - 90 napra fellélegezhet a világgazdaság

Véget ért az amerikai-kínai vámháború

Az egyezség az Egyesült Államok „diszkriminatív intézkedéseinek” végét jelenti.

– írta a kínai állami média több hírportálja is. A megállapodás a hétvégén született meg Svájcban, Genfben, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes képviselték a szembenálló feleket. Az alku értelmében az Egyesült Államok 90 napra 30 százalékra csökkenti a Kínával szemben kivetett vámterhet. Kína pedig 90 napra 10 százalékos vámot vállalt az Amerikából érkező termékekre.

Az átmeneti szünet enyhülést hozott a két gazdasági óriás közötti kereskedelmi konfliktusban, amely már a világgazdasági recesszió kockázatát is felvetette, és komoly deflációs nyomást okozott Kínában

– írja a Newsweek.