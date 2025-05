Újabb intő jel a spanyol és a portugál hatalmas áramszünet

Szinkronterületi integráció és összeköttetések

Spanyolország és Portugália tulajdonképpen egyetlen szinkronzónaként működik, a két ország hálózatait több nagyfeszültségű vezeték (400 kV) köti össze. Ezek az összeköttetések elég robosztusak. Spanyolország jellemzően Portugáliába exportál villamos energiát, különösen akkor, ha az időjárásfüggő megújulók miatt többlettermelés mutatkozik. Mindez azt is jelenti, hogy bármilyen hálózati zavar esetén a két ország együtt emelkedik vagy éppen süllyed, mint ahogyan az 2025. április 28-án is történt. Spanyolország földrajzi helyzete miatt az európai villamosenergia-hálózathoz csupán a spanyol-francia néhány 220, illetve 400 kV-os távvezetéki összeköttetésekkel kapcsolódik, ami végeredményképpen nem javítja az ellátásbiztonságot. Van még egy spanyol-marokkói összeköttetés is két, tenger alatti vezetéknek köszönhetően, de ennek jelentősége a stabilitás szempontjából elhanyagolható, hiszen döntően csak pár száz MW-nyi energia áramlik ezeken keresztül. Létezik még egy kis összeköttetés Andorrával is, de ennek – mérete miatt – minimális hatása van a rendszer stabilitására.

Kép: Hárfás Zsolt

A spanyol és a portugál rendszer a nulladik napon

Az alábbi ábrán a spanyolországi rendszerterhelést, a villamosenergia-termelés összetételét, valamin az export-import alakulását láthatjuk 2025. április 28-án. Az adatokból az látszik, hogy az adott napon reggel fél nyolc körül a rendszerterhelés enyhébb növekedésnek indult, közben a szélerőművek és a vízerőművek termelése jelentősen csökkent és a kombinált ciklusú erőművek termelése is mérséklődött. Ezekkel a folyamatokkal szinte párhuzamosan a naperőművek teljesítménye a 7 óra 30 perc körül mintegy 400 MW értékről 12 óra 30 percig több mint 18 000 MW-ra növekedett. A spanyol – még üzemelő – 7 atomerőművi egység 7 100 MW kapacitásából a nap ezen részéig mintegy 3300-3400 MW állt rendelkezésre azért, mert a tervek szerint az adott napon a hatalmas nap- és szélerőművi termelés miatt vissza kellett fogni a termelésüket. Az ábrán az is jól látható, hogy a reggeli órákig, körülbelül 9-ig Portugália felől mintegy 1700-2500 MW-nyi import érkezett Spanyolországba, ami ezt követően megfordult, és a spanyolok kezdtek el exportálni 2500-3000 MW-nyi villamos energiát. A naperőművi termelés felfutásával megnövekedett az export Marokkóba és Franciaországba is. A naperőművek a napi csúcs időszakában az adott rendszerterhelés mintegy kétharmadát biztosították. Ezt követően az láthatjuk, hogy 12 óra 30 perc körül a rendszerterhelés mintegy 27 000 MW-os értékéből másfél percen belül 15 000 MW-nyi termelőkapacitás esett ki a rendszerből.