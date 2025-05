Így tartaná kontroll alatt a bevándorlókat Ausztria

A program többek között szigorítaná a menekültjogot megszerzett és a tartózkodási engedélyt várhatóan megkapó menedékkérők német nyelvtanfolyamainak követelményeit. Az előterjesztés az első lépés, a megvalósítás hosszú időt vesz igénybe, írt erről a V4NA.

Bevándorlók sétálnak a bécsi utcákon (Fotó: APA-PictureDesk/AFP/Alex Halada)

A kötelező integrációs program három évig tart, és azokra vonatkozik, akik menekültstátuszt vagy kiegészítő védelmet kaptak, valamint a menekültstátuszra jogosultak és a menekültstátusz megadására nagy eséllyel jogosultak.

A kötelező német nyelvtanfolyamok mellett, amelyeknek elvégzéséről és a megszerzett tudásról számot is kell adni, alapvető szabályokról szóló tanfolyamok és a munkaerőpiacra való felkészítés is szerepelnek a tervekben. A német nyelvtanfolyamok elmulasztása esetén szankciók vagy a tanfolyami költségek megtérítésének kötelezettsége is bevezetésre kerülne – írta az Exxpress.

Yannick Shetty, a NEOS politikusa szerint fordulópont előtt áll az ország a menekültügy kezelésében, és szerinte az új irányvonalat gyorsan és hatékonyan kell érvényre juttatni.

„Egy ekkora volumenű projektet, mint a szociális ellátórendszer reformja, alaposan át kell gondolni” – hangsúlyozta Shetty.

A reformfolyamatba nemcsak a szövetségi minisztériumokat, hanem a tartományi kormányokat, az Osztrák Integrációs Alapot (ÖIF), valamint a Munkaerő-piaci Szolgálatot (AMS) is bevonják.

Az elmúlt időszakban Ausztriában – különösen Bécsben – egyre nagyobb társadalmi feszültség alakult ki a bevándorlással összefüggésben. Komoly közfelháborodást váltott ki, amikor napvilágot látott, hogy egy Bécsben élő szíriai menekült házaspár, akik tizenegy gyermeket nevelnek, havonta mintegy 6000 euró szociális támogatást kap, amely tartalmaz lakhatási hozzájárulást is. Ezen felül a gyermekek után több mint 2000 euró családi pótlékot, valamint különböző adókedvezményeket is igénybe vehetnek, így a teljes havi állami támogatásuk meghaladhatja a 9000 eurót.

Ez a jövedelmi szint sok olyan osztrák család számára is elérhetetlen, ahol mindkét szülő dolgozik – írta a Krone Zeitung. A lap megjegyezte: a szóban forgó család akár még nagyobb összegű támogatást is kaphatna, ha például Vorarlberg tartományban élnének.