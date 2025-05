Homályos ügyek az afganisztáni befogadási program körül Németországban

A Junge Freiheit és a Der Spiegel által is részletesen feltárt ügy részletei egyre nyugtalanítóbb képet festenek a szövetségi befogadási programról.

Utasok szállnak le a brandenburgi repülőtéren egy repülőgépről, amelyen afganisztáni menedékjogot kapott emberek utaztak (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Christoph Gollnow)

A Der Spiegel értesülései szerint már a program indulásakor is komoly kétségek merültek fel a biztonsági szervek részéről az egész mechanizmus integritásával kapcsolatban. A vádak szerint számos afgán menedékkérő hamis dokumentumokkal, fiktív történetekkel és NGO-k közreműködésével jutott be az országba.

Egy 2022-es esetben például egy tízfős csoport 21 hamis afgán személyi igazolványt nyújtott be a német nagykövetségre – két civil szervezet támogatásával. Egy másik példa egy olyan afgán férfiról szól, aki évekig az Egyesült Arab Emírségekben élt, mégis egy Németországba szóló menekültkérelmet nyújtott be egy NGO által készített, hamis üldöztetési történettel.

Sőt, egyes szervezetek konkrét tanácsokat adtak a menedékkérőknek, például arra biztatták őket, hogy cseréljenek szerepet, és egyikük adja be a kérelmet, mint „élettárs”, hogy párként bejuthassanak az országba.

A német nagykövetség munkatársait állítólag többször is agresszió érte olyan afgán férfiaktól, akik homoszexuális identitásra hivatkoztak menekültkérelmükben.

Johann Wadephul német külügyminiszter a leköszönő elődjével Annalena Baerbockkal beszélget (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

A külügyminisztérium nem ad ki információt

A külügyminisztérium – korábban Annalena Baerbock, most Johann Wadephul vezetésével – nem hajlandó megnevezni azokat a civil szervezeteket, amelyek „bejelentésre jogosultként” részt vesznek a szövetségi befogadási programban.

Ez még a német biztonsági szervezetek szerint is elfogadhatatlan.

A Szövetségi Rendőrség és a Belső Elhárítás (Verfassungsschutz) szerint soha nem kaptak teljes listát az érintett NGO-król. A vádak szerint ezek a szervezetek szuverén állami feladatokat láttak el és ellenőrizetlenül döntöttek emberi sorsokról – mindezt elszámoltathatóság nélkül.

Súlyos biztonsági rések, iszlamisták is bejutottak

A kiszivárgott e-mailek szerint a német külügy pakisztáni vízumirodája utasítást kapott arra, hogy a személyazonosság-ellenőrzéseket „nagyvonalúan” kezelje, a szigorú vízumkritériumokat pedig ne alkalmazza teljes körűen – tekintettel a tálib rezsimre. A biztonsági átvilágítás sokáig nem is volt kötelező feltétel. A Cicero magazin már 2023 elején figyelmeztetett: iszlamisták, saría bírók és tálibokhoz köthető személyek is bejutottak Németországba a programon keresztül. A lap elsőként számolt be a visszaélésekről, amelyek azóta sem lettek átlátható módon kivizsgálva.