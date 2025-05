Bill Gates döntött, ezt csinálja a vagyonával

Bill Gates bejelentette, hogy 2045-ig gyakorlatilag teljes magánvagyonát eladományozza, és addigra lezárja a Bill és Melinda Gates Alapítvány működését is. A döntés értelmében a következő két évtizedben Bill Gates mintegy 200 milliárd dollárt fordítana a világ szegényeinek megsegítésére.

Bill Gates a teljes vagyonát a szegényeknek akarja adni

Fotó: ROSLAN RAHMAN / AFP

Bill Gates nem tart igényt a vagyonára

Az üzletember elhatározta, hogy megszabadul a pénzétől.

Sok mindent fognak mondani rólam, amikor meghalok, de azt, hogy ‘gazdagon halt meg’, nem szeretném hallani"

– írta Gates a honlapján megjelent nyilatkozatában. Hozzátette, hogy túl sok sürgető probléma van ahhoz, hogy megtartsa azokat az erőforrásokat, amelyekkel emberek millióin lehetne segíteni.

Gates közleményében közvetett kritikát fogalmazott meg az Egyesült Államok segélycsökkentési politikájával szemben. Mint írta, célja, hogy hozzájáruljon az újszülöttek, gyermekek és anyák megelőzhető halálozásának visszaszorításához, valamint olyan betegségek felszámolásához, mint a járványos gyermekbénulás, a malária vagy a kanyaró.

Nem világos, vajon a világ leggazdagabb országai továbbra is kiállnak-e a legszegényebbek mellett"

– fogalmazott Gates, utalva arra, hogy nemcsak az Egyesült Államok, hanem az Egyesült Királyság és Franciaország is jelentősen csökkentette globális támogatásait.

A 2000-ben, egykori feleségével, Melinda Gates-szel létrehozott alapítvány az elmúlt 25 évben már 100 milliárd dollárt fordított jótékony célokra. Az alapítvány támogatta többek közt a Gavi vakcinaszövetséget és azt a pénzügyi alapot, amely a HIV/AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelemben játszik kulcsszerepet. Az alapítvány költségvetése a következő években is tovább növekszik, 2026-ra évi 9 milliárd dolláros költéssel számolnak. Gates becslése szerint 2045-re vagyonának 99 százalékát elköltik jótékony célokra, a végső összeg azonban a piacok és az infláció alakulásától is függ.

Sokan bírálják a milliárdost

Bár a Gates Alapítvány a globális egészségügy egyik legnagyobb szereplője, nem kerülik el a kritikák. Sokan a túlzott befolyást és a demokratikus elszámoltathatóság hiányát emlegetik, különösen az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) való együttműködés kapcsán. Mindezek ellenére Gates továbbra is aktív szerepet vállal a nemzetközi egészségügy finanszírozásában, és az utóbbi hónapokban többször egyeztetett Donald Trumppal is a nemzetközi egészségügyi beruházások fontosságáról.

Remélem, más gazdag emberek is elgondolkodnak azon, mennyit tehetnének a világ szegényeiért, ha növelnék adományaik ütemét és mértékét. Ez az egyik legjelentősebb módja annak, hogy visszaadjunk valamit a társadalomnak"

– zárta közleményét Gates.