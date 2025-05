III. Károly brit király és Kamilla királyné látogatása a brit Nemzeti Galériában

Fotó: AFP - Chris Jackson / AFP - Chris Jackson

Fiatal művészek a brit királyi család szolgálatában

Károly király a régi hagyományhoz hűen öt művészt bízott meg az esemény megörökítésével. Érdekesség, hogy közülük négyen a Royal Drawing School egykori diákjai. A király ezzel nemcsak a fiatal művészek támogatását, hanem az iskolához fűződő szoros kapcsolatát is hangsúlyozta.

Fraser Scarfe, az iskola oktatási vezetője, is különleges szerepet kapott. Scarfe az Olaszországba tett állami látogatás során is megörökítette a brit királyi család eseményeit. Így ő lett az első hivatalos túra művész. Alkotásaiban a hagyományos módszerek mellett digitális technikákat is alkalmazott. A koronázási hétvége kapcsán elmondta, hogy számára a legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor Károly király és Kamilla királyné kiléptek a Buckingham-palota erkélyére, és az ünneplő tömegnek integettek.

Ez volt az a pillanat, ami igazán kiemelkedett számomra: az emberek öröme, a zászlókat lengető sokaság, akik együtt ünnepeltek – ez olyan különleges volt, hogy erre a pillanatra akartam összpontosítani a legnagyobb művemet

– mondta a művész.