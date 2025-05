Brüsszel minden pénzét Ukrajnának adná, az európaiakat pedig cserben hagyná

A Világgazdaság megírta, hogy az európai – így a német is – gazdaság komolyan hatással van a tagországok GDP-adataira is. Többek között a magyar gazdasági adatokból is az látszik, hogy a KSH adatai szerint 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiigazított adatok szerint pedig 0,4 százalékkal csökkent a GDP.

A lap közölte, a német gazdaság visszaesése pedig komoly hatással van az Európai Unióéra is, amelynek bár 1,2 százalékos GDP-növekedést mértek, ez mégis ugyanakkora szám, mint 2024 utolsó negyedévében, így ezt inkább nevezhető stagnálásnak. Arra azonban nem látszik komoly szándék, hogy az európai vezetők ezen változtatni próbálnának, még az unió versenyképességének javításának sem kezdtek neki. Ugyanakkor, ami világosan szembetűnő, hogy amikor Ukrajnának szüksége van számottevő anyagi segítségnyújtásra, akkor nem restek mélyen a zsebbe nyúlni. Az orosz-ukrán háború az elmúlt három évben prioritást élvezett annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök már letette a voksát a béke mellett. Ennek ellenére kedden Ursula von der Leyen az Európai Néppárt (EPP) kongresszusán úgy fogalmazott: Továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra és igen, egyértelmű utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő pedig azt nyilatkozta, hogy az EU egy „B tervet” készít elő azért, hogy hogyan tartsák fenn az Oroszország elleni gazdasági szankciókat arra az esetre, ha a Trump-adminisztráció felhagyna az ukrajnai béketárgyalásokkal. Sőt, még arra is lett tervük, hogy mindezt Magyarország meg kívánná vétózni. A lap ismertette, a magyar kormány továbbra is amellett áll ki, hogy Kijev további támogatása helyett Európa fellendítése és a rossz gazdasági helyzetéből való kilábalása legyen a fő cél. A teljes cikket ITT lehet megtekinteni.

