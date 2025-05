Orbán Viktor: Ukrajna gyorsított uniós felvétele ürügy Európa háborús átszervezésére – videó

Majd ünnepélyesen kijelentette:

„Donald Trump győzött, a Trump-tornádó végigsöpört a világon és teljesen megváltoztatta. Visszaadta a reményt a világnak.”

A kormányfő szerint a Trump-győzelem a nyugati világ újjászületésének pillanata:

„Nem fulladunk bele a woke-tengerbe. Nem lepnek el bennünket a migránsok. Ő visszaadta a normális élet reményét, visszaadta a béke reményét.”

Ezután gratulált azoknak, akik részesei voltak ennek a sikernek:

„Sokan vannak, akik segítették őt. Gratulálunk azoknak, akik ott voltak a fantasztikus amerikai győzelemnél – ez a nyugati világ valaha volt legnagyobb visszatérése: The One, Big Beautiful Comeback.”

A választók szolgálatában

Végül élesen bírálta a baloldalt, és dicsérte Trump következetességét:

„És az micsoda pofon, kedves barátaim! Micsoda pofon a baloldalnak, hogy nemcsak visszatért, hanem azt csinálja, amit megígért a választóinak. Én is elhűlve nézem. Ilyet lehet? Ez nem csak Magyarországon lehetséges?”

Orbán Viktor az Egyesült Államok új elnökének első lépéseit méltatta:

„Trump elnök első 100 napja igazi igazságszérum, nemcsak Amerikának, hanem az egész nyugati világnak.”

Majd felsorolta a legfontosabb intézkedéseket:

„Illegálisan jöttél? Menjél haza! Eltörölte a genderrendeleteket, száműzte a kritikai fajelméletet. Kitiltotta a woke-ideológiát a hadseregből. Nekiesett a mély államnak. Leleplezte a globális liberális hálózatot.”

Szerinte ez a leleplezés messzire vezet:

„Kiderült, minden igaz, amit gondoltunk. Fedett ügynökök, árnyékintézmények, pénzmosógépezetek, politikai és politikusok pénzelése idegen országban, így Magyarországon is.”

Ezt egy látványos képpel érzékeltette:

„Itt áll előttünk meztelenül az egész Soros-birodalom – a király meztelen, elég ronda látvány.”

Magyar törvény és a béke reménye

Orbán ezután hazai fejleményekre utalt:

„Barátaim! A fény végre bevilágít a legsötétebb zugokba is. Van is riadt sipítozás itt is, Magyarországon is – itt az új törvény, aki politikával foglalkozik, nem fogadhat el pénzt külföldről. Ez ilyen egyszerű.”

A háborús helyzet kapcsán reményének adott hangot:

„És visszatért a béke reménye is. Reméljük, hamarosan nem kell naponta százaknak meghalniuk a frontvonalon. Reméljük, nem kell szétlőni városokat, és reméljük, hogy nem kell dollármilliárdokat beleölni egy megnyerhetetlen háborúba.”

A győzelmet a normalitás visszatérésének nevezte:

„Donald Trump győzelme és a liberálisok bukása olyan, mint egy álom. Az Egyesült Államok megmenekülhet, és visszatérhet az amerikai álom.”

Az elrabolt európai álom

Orbán felvetette a kérdést:

„De mi lesz velünk? Mi lesz az európaiak álmával? Nekünk is volt egy álmunk.”

Majd felidézte az eredeti európai víziót:

„A mi európai álmunk arról szólt, hogy ha mi európai népek összefogunk, akkor nem lesz többé háború, akkor jólétben és biztonságban élhetünk. Dolgozzunk együtt. A szuverén államok fogjanak össze és hozzuk létre a világ legbiztonságosabb és legfejlettebb kontinensét.”

De szerinte ezt az álmot elorozták:

„De barátaim, ezt az álmot elrabolták. Brüsszel rabolta el. Kisiklatta a jövőnket.”

Európa rémálomba fordult

Orbán drámai kijelentésekkel folytatta:

„Az európai álom helyett ma egy rémálmot kapunk. Az európai emberek nem érzik magukat biztonságban a saját országukban. A saját városukban, a saját utcáikon. Idegenek lettek ott, ahol 20 éve még otthon voltak.”

Kifejtette, hogyan zajlik ez a folyamat:

„Az egyszerű matematika – ellopják tőlük a városaikat. Ez nem integráció, ez szervezett népességcsere.”

A gazdasági következményekről is beszélt:

„Az európai jólét helyett tönkremennek a vállalatok. Kétszer, négyszer annyit fizetünk a villanyért és a gázért, mint az Egyesült Államokban.”

A Green Deal programot is élesen bírálta:

„A Green Deal, a zöld átállás megöli a gazdaságainkat. Lassan egy paródiává válik.”

Európa gyenge vezetőkkel és háborúpárti bürokratákkal

Orbán szerint súlyos probléma, hogy Európa nem tudja felvenni a versenyt:

„És most, amikor egy nehézsúlyú amerikai elnökkel kellene tárgyalni kereskedelemről és vámokról, kiderül, hogy nekünk csak pehelysúlyú vezetőink vannak.”

Ez szerinte a szabadság elvesztéséhez vezetett:

„És oda az európai szabadság is. Európában eldurvultak a dolgok. A legdurvább hatalmi harc zajlik. Nem ismernek se Istent, se embert.”

Példákat sorolt a jobboldali vezetők üldözéséről:

„Le Pent bírósági ítélettel zárják ki az elnökségi versenyből. Salvinit bíróság elé rángatják. Az AfD nemzetbiztonsági eljárás alatt áll. A patrióták rendezvényeit erőszakkal akadályozzák. Kommunista baloldali verőlegények támadnak a jobboldaliakra.”

A szabadság belső ellenségei

Orbán idézte J. D. Vance megállapítását:

„J. D. Vance-nak igaza van. Ma Európában nem kívülről fenyegetik a szabadságot, hanem belülről akarják megdönteni.”

A helyzet súlyosságát így foglalta össze:

„És mindenki látja, hogy baj van. Az egész kóceráj inog és roskadozik. Változtatni kell, ez így nem mehet tovább. Ezt az ellenfeleink is tudják.”

Két út áll Európa előtt

Orbán zárásként világos választás elé állította Európát:

„Barátaim, két terv van az asztalon. Az egyik a liberális, a másik a patrióta terve Európának. A liberális terv a régi kulturális alapzatú keresztény Európát meghaladottnak tartja.”

Majd kifejtette a liberális terv történetét és következményeit:

„Túl akarnak rajta lépni. Évtizedek óta dolgoznak, hogy új identitást fabrikáljanak a kereszténység és a nemzet helyett. Először, jól emlékszem, a jóléttel jöttek. Ereszd el a hagyományaidat, és akkor Európa lesz a boldog és korlátlan fogyasztás világa. Aztán jött – ez nem vált be – aztán jött, hogy Európa lesz a befogadás kontinense.”

Egy szimbolikus példát is hozott:

„És oda jutottunk, hogy a belga-izraeli fociválogatott meccseit Brüsszel helyett Budapesten kellett megrendezni.”

Majd így folytatta:

„És most Trump győzelme után itt az újabb ötlet. Európa a globális liberális birodalom védőbástyája akar lenni. Amerikából a liberálisok Brüsszelbe menekülnek, Washington után Brüsszel az új Mekkájuk.”

A háborúpárti Brüsszel

Orbán szerint a fő probléma a háborúhoz való viszony:

„De Brüsszellel még nem is az a legfőbb baj, hogy progresszív, liberális bürokraták uralják. A legfőbb baj az, hogy Brüsszel háborúpárti.”

Majd szembeállította az amerikai és európai álláspontot:

„Miközben az Egyesült Államok végre békepárti lett, Brüsszel beleragadt a háborúba.”

Zárásként a liberális stratégia mögött húzódó célt nevezte meg:

„A liberális terv szerint Európát a háborúra hivatkozva centralizálni kell. Ha háború, akkor még több Brüsszel, még kevesebb szuverenitás.”

És így foglalta össze:

„A liberális terv szerint Európának a háborúra hivatkozva új gazdasági modellt, egy háborús gazdasági modellt kell építenie.”

Orbán Viktor szerint a jelenlegi uniós vezetés a háborút a gazdaság új motorjának tekinti:

„Egy háborús gazdasági modellt kell építenie. A háború az ő fejükben a gazdaság motorja. Közös eladósodás, központi irányítás és háborús kassza.”

Mint mondta, ennek a tervnek az eszköze Ukrajna lehet:

„Ennek a liberális tervnek a kulcsa Ukrajna. Az ukrán állam gyorsított európai uniós tagsága az alkalmas ürügy Európa háborús átszervezésére.”

A liberális jövőkép szerinte nyomást, eladósodást és engedelmességet jelent:

„A liberális terv egy háborús, centralizált és eladósodott Európához vezet, ahol nincs szabadság, de van engedelmesség.”

Ezért – fogalmazott – a magyar nemzet „problémás” a brüsszeli vezetés számára:

„Na, ez a baj Magyarországgal. A magyar szabad fajta szabadon tenyészik, és nehezen hajlik a térdünk. Engedelmesség és alávetés helyett inkább a saját feje után megy.”

A patrióta terv: béke, szuverenitás, szabadság, védelem

Orbán világos alternatívát állított fel:

„Nekünk is van egy tervünk. Egy patrióta terv. Ez négy pontból áll.”

Részletezte is az elemeket:

„Először is békét akarunk.”

„Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna európai uniós tagsága sem.”

„Másodszor szuverenitást akarunk.”

„Nem akarunk közös adókat, nem akarunk közös hitelfelvételt, és nem akarunk központi gazdasági irányítást, és nem akarjuk, hogy a pénzünket egy harmadik ország háborújába küldjék.”

„Harmadszor meg kell védenünk a szabadságot.”

„Vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát.”

„Negyedszer vissza akarjuk venni Európát a migránsoktól.”

„Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket. Büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre. Ez a patrióta terv.”

A csata menete: először otthon, aztán Brüsszelben

A miniszterelnök így határozta meg a következő politikai célokat:

„Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, az európai politika ma is még néhány évig arról szól, hogy melyik terv győz.”

A sorrendet is világossá tette:

„Ezt a csatát először mindenkinek otthon kell megnyernie, és utána közösen Brüsszelben.”

Orbán az EP-választás eredményéből bátorító következtetést vont le:

„A tavalyi európai parlamenti választás fényes siker volt. Ha összeadom a három jobboldali frakciót – nagyobbak vagyunk, mint az EPP. Persze a politika nem csak matematika, de a távlat világos: összefogás kell, lassan, lépésről lépésre, biztosan. Mire eljön a döntő csata ideje, egységesnek kell lennünk.”

A következő győzelmek menetrendje

A hazai győzelmek fontosságát így hangsúlyozta:

„De most először, kedves barátaim, mindenkinek otthon kell nyernie.”

Konkrét választásokat említett:

„A lengyeleknek, kedves Mateus, most vasárnap. A cseheknek, kedves Andrej, ősszel. Nekünk jövő tavasszal, és aztán a franciáknak is, és akkor megvagyunk, akkor kezdődhet Brüsszel visszavétele a patrióták kezébe.”

Transzatlanti összefogás: Európa és Amerika

Orbán szerint a patrióta győzelemhez szükség van az Egyesült Államok támogatására:

„Ehhez szükségünk van Amerikára. Szükségünk van Trump elnök sikeres kormányzására.”

Majd világosan megfogalmazta az ellenséget is:

„Szükséges az amerikai és a brüsszeli liberális összeesküvés, a transzatlanti mélyállam szétbontása. Szükséges az amerikai liberális pénzcsapok elzárása, vagyis az európai és az amerikai patriótáknak szükségük van egymásra.”

A küldetés: győzelem otthon, győzelem Brüsszelben

A beszéd végén Orbán egy világos és mozgósító üzenettel zárt:

„A küldetés világos, a feladat nem bonyolult. Haza kell menni, és mindenkinek meg kell nyernie a maga választását. Csak győzni kell, a többi megy magától, mint a karikacsapás.”

A záró sorokat erőteljes politikai hitvallással mondta ki:

„Amerika után mi, európaiak is visszavesszük az álmainkat, és el fogjuk foglalni Brüsszelt. Tegyük újra naggyá Európát! Hajrá Magyarország! Hajrá Patrióták! Isten óvja Magyarországot!”