Bóka János: Brüsszel csendes államcsínyt hajt végre Európában

Mint fogalmazott, „rántottából már nem lehet főtt tojást készíteni. Az elveszett szuverenitás, az eltűnt nemzetek, az elhagyott értékek nem térnek vissza. Akkor unokáink úgy hallgatnak majd meséket az egykor volt Európáról, ahogyan mi hallgatjuk a történeteket az elsüllyedt Atlantiszról.”

Az ellenfeleink is felsorakoztak. Ott áll velünk szemben a Progresszív Egységfront. Ők azért gyűlölnek bennünket, mert nemzeti és konzervatív értékeket képviselünk. Ott áll velünk szemben az uniós bürokrácia. Ők azért harcolnak ellenünk, mert mi hiszünk a nemzetek erejében és küldetésében, és mert számunkra az európai együttműködés alapja a tagállamok szuverenitása

– fogalmazott Bóka János, és hozzátette, ne legyenek illúzióink, azért is küzdenek ellenünk, mert mi kimondjuk, a jogállamisági elvek Brüsszelre is vonatkoznak, a korrupció elleni küzdelem Brüsszelre is vonatkozik.

– És abban se legyenek illúzióink, hogy minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználnak velünk szemben. Ha kell, ígérnek. Állást, ösztöndíjat, elismerést, rivaldafényt, hatalmat, pénzt. Ezért aztán mindig is lesznek aktuális kedvencek, akik a zsoldjukba állnak. Ha kell, fenyegetnek perrel, bírsággal, pénzmegvonással, szavazati jog megvonásával. Ezért aztán mindig is lesznek, akik megijednek. És azt hiszik, van kisebbik rossz. És ennek a zsarolási spirálnak, ha nem vetünk véget most, akkor csak egyre rosszabb lesz – hívta fel rá a figyelmet a miniszter. Mint mondta,

Eszközeik nem hatástalanok és nem veszélytelenek, de a mi erőnk teljesen más forrásból táplálkozik. Mi nem Brüsszeltől várjuk az engedélyt, hogy bebocsáttassunk a hatalom termeibe. Az erőnk nem Brüsszel támogatásából és nem a globális elit jóváhagyásából fakad. Mi az európai polgároktól kérünk felhatalmazást arra, hogy képviselhessük őket. Mi, patrióták együtt erősek vagyunk, és napról napra erősebbek leszünk. Álljunk fel, egyenesítsük ki a derekunkat és kapaszkodjunk össze! Ugyanis Európa a miénk. Európa a mi álmunk, mert mi vagyunk Európa. Ne hagyjuk, hogy ezt bárki elvegye tőlünk! Tegyük újra naggyá Európát!

– zárta gondolatait Bóka János.