CPAC Hungary 2025 – Nagy nevek a felszólalók között

A patrióták új korszaka kezdődik. Idén ismét Budapestre érkeznek a konzervatív világ meghatározó szereplői, hogy együtt álljanak ki nemzeti szuverenitásunkért, a békéért és a közös értékeinkért. Négy markáns hang – egy közös üzenet: no migration, no gender, no war – írta az Alapjogokért Központ közösségi oldalán. Bejegyzésükben a CPAC Hungary újabb felszólalóit jelentették be.

Neves előadókat jelentette be az Alapjogokért Központ, elárulták, hogy kik vesznek részt az idei CPAC Hungary-n. Mateusz Morawiecki is felszólal az idei CPAC Hungary-n

Fotó: AFP A konferencián felszólal Mateusz Morawiecki korábbi lengyel, Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, Hebert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke és Michael Knowles, a Daily Wire világhírű amerikai kommentátora is. A CPAC Hungary előadóit részletesebben is bemutatták Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke és az Európai Konzervatívok és Reformerek elnöke, személyesen is kiállt Magyarország mellett, amikor Brüsszel a gyermekvédelmi törvényeink vagy a migráció elleni fellépésünk miatt támadott minket. Most őt üldözik hazájában azok, akik korábban jogállamiságot ígértek – ő pedig továbbra is hű marad a keresztény értékekhez és a lengyel nemzethez. Andrej Babis, Csehország volt miniszterelnöke, a Patrióták Európáért mozgalom társalapítója, határozottan ellenzi a fegyverszállításokat és a migrációs kvótákat. A békét tárgyalással, a szuverenitást erős határokkal és Brüsszellel szembeni határozottsággal védi – ahogy a magyar jobboldal is. Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, a hazájában választást nyerő patrióták vezetője, aki a háborúpárti brüsszeli elit és Manfred Weber helyi szövetségeseinek blokádja ellenére is Ausztria védelmét tartja legfőbb céljának. Orbán Viktor példáját követve száll síkra a nemzeti identitásért és az illegális migráció ellen. Michael Knowles, a Daily Wire világhírű amerikai kommentátora, a genderideológia elszánt kritikusa és Trump béketörekvéseinek hangos támogatója. Rendíthetetlenül áll ki a béke, a szuverenitás és a magyar példa mellett – nem véletlenül nevezte hazánkat „a Nyugat vezérlő csillagának”.

