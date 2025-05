Ma is folytatódik a CPAC Hungary Budapesten

A CPAC Hungary ma is újabb erős üzeneteket hozhat Budapestről, ahol immár második napja gyűlnek össze a patrióta gondolkodás képviselői, hogy közösen álljanak ki a nemzeti önrendelkezés, a józan ész és a keresztény értékek mellett. A résztvevők között jelenlegi és volt kormányfők, pártelnökök, EP-képviselők, amerikai véleményformálók és stratégák is helyet kapnak, akik az előadások és panelbeszélgetések során közösen keresik a válaszokat a globalista kihívásokra.

A CPAC Hungary 2025 színpadán Orbán Viktor világos alternatívát vázolt: béke, szuverenitás, szabadság és keresztény kultúra.

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A CPAC Hungary ma is fontos politikai üzeneteket közvetít

A mai program reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólalásával indul, aki után Alice Weidel, a német AfD társelnöke lép a színpadra. Weidel személyesen is fontos szereplője a rendezvénynek: Orbán Viktor tegnap külön kiemelte jelenlétének jelentőségét:

Nekünk, magyaroknak jó látni, hogy vannak rendes németek, akik jobban szeretik a hazájukat, mint Brüsszelt.

A nap során három fő tematikus blokkban zajlanak majd az előadások: Jobbos cunami, Volume up, Patriots és No border, no order címmel. A blokkcímek nemcsak figyelemfelkeltők, hanem tükrözik a CPAC Hungary alapértékeit is:

Határozott kiállás a migrációval szemben, bátor politikai fellépés a globalista nyomással szemben, és az értékalapú kormányzás hangsúlyozása.

A délelőtti szekciókban többek között felszólal Martin Helme, az észt EKRE elnöke, Ram Madhav, az India Foundation vezetője, valamint Carla Sands, az amerikai AFPI energetikai és környezetvédelmi alelnöke. A magyar előadók között ott lesz Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter és Szikra Levente is, az Alapjogokért Központ elemzője.

Orbán Viktor: „A győzelemért meg is kell szenvedni”

Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapi megnyitón tartott beszédében hangsúlyt helyezett a patrióta közösség összefogására, és éles kontrasztot vont a konzervatív és a liberális politikai tábor között. Szavai szerint azok a vezetők, akik ma Budapestre érkeztek, hosszú évek óta küzdenek a hazájukért, és sokszor politikai támadások kereszttüzében dolgoznak:

Akiket rengeteg támadás, durvaság és lejárató kampány támadt meg. Olyanok vannak itt, akik tudják, hogy szenvedés nélkül nincs győzelem.

Orbán Trump visszatérését a nyugati világ újjászületésének nevezte, és világossá tette, hogy a konzervatív siker feltétele a nemzeti önrendelkezéshez való ragaszkodás. Úgy fogalmazott:

Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna európai uniós tagsága sem.

A beszédében megfogalmazott négy pont – béke, szuverenitás, szabadság, és a keresztény kultúrára épülő társadalom – a CPAC Hungary szellemiségének alapját képezi.