Herbert Kickl is felszólal a CPAC Hungary konferencián

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke is felszólal a CPAC Hungary konferencián. Az osztrák patrióta politikus, aki a nemzeti szuverenitás, a határvédelem és a globalista törekvések elleni fellépés egyik legismertebb képviselője, most a CPAC Hungary rangos eseményén is megosztja gondolatait.

Vágólapra másolva!

A CPAC Hungary egyik kiemelt felszólalója Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke és az osztrák Nemzeti Tanács képviselője. Részvétele is jól mutatja, hogy a konferencia iránti politikai érdeklődés Ausztriában is egyre növekszik – írja a Magyar Nemzet. Herbert Kickl, az FPÖ elnöke s felszólal a CPAC Hungary konferencián

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor Herbert Kickl is a CPAC Hungary vendége Halló, Magyarország! Halló! Üdvözlet Magyarországnak! Kedves Budapest! Kedves Barátaim! Tisztelt Vendégeink! – kezdte beszédét Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke. Külön köszöntötte a nemzetközi patrióta közösséget is. Kickl szerint Magyarország az ellenállás jelképe lett: Fantasztikus megtiszteltetés és öröm számomra, hogy ma itt, Budapesten beszélhetek önök előtt, előttetek. Egy olyan országban vagyunk most, amely sokunk számára az ellenállás és a meg nem hajlás szimbólumává vált. Hangsúlyozta, hogy Magyarország példát mutat Európának: Magyarország azt bizonyítja, hogy egy nemzetállam képes kiállni magáért – ha van benne akarat és bátorság. Kickl köszönetet mondott a magyar vezetésnek és népnek: Köszönöm a CPAC Hungary szervezőinek, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, és a nagyszerű magyar nemzetnek a bátorságukat. Nagyon nagyra értékelem ezt, mert ez azt mutatja, hogy valódi meggyőződés áll mögötte. A politikai harcosok klubja Budapestről indul Erőteljes politikai üzenetet fogalmazott meg: Köszönöm ezt a színpadot, ezt a lehetőséget – innen meg lehet mutatni Brüsszelnek és egész Európának, hogy igenis kiállhatunk magunkért, a patriótákért, és képesek vagyunk talpra állni a saját érdekeinkért. Majd hozzátette: És igen, itt kezdődik a Politikai Harcosok Klubja! „Ez olyan, mint egy filmcím. Egy igazi kasszasiker, egy új Netflix-sorozat – de semmi ilyesmiről nincs szó. Ez a mi politikai valóságunk, ebben a világban élünk” – fogalmazott Herbert Kickl. Szerinte a politikai frontvonalak ma világosabbak, mint valaha: A frontok teljesen világosak. Egyik oldalon a sötét oldal, a sötét globalista hatalmi oldal áll, a maga ideológiai vakságával, arroganciájával, a hatalommal való visszaéléssel és a nép iránti megvetéssel. A másik oldalon – mondta – a patrióták sorakoznak fel:

„A másik oldalon pedig mi állunk – mi mindannyian, patrióták, akik megvédik hazájukat, a szabadságot, a hagyományokat, az igazságot – vállvetve, nemzetközi szinten is.”

Nem csevegni jöttünk, hanem küzdeni A CPAC célját így határozta meg:

„Nem azért jöttünk össze, hogy csak kötetlenül beszélgessünk és ismerkedjünk. Nem – azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy közös feladatunk van.” Sürgető veszélyként írta le a jelenlegi helyzetet: Politikai vészhelyzet van. A globalisták már rég felvették a kesztyűt, és piszkos eszközökkel harcolnak. Csak a saját érdekeik számítanak nekik. Ezért a feladat szerinte most a patriótákon van:

„Most rajtunk a sor. Nekünk kell megvédenünk a nemzetet, az identitást, az igazságot – hogy feltartóztassuk a globalistákat, visszaverjük támadásaikat, véget vessünk a taktikáiknak, és megvédjük saját hazánkat. Ez csak rajtunk múlik.” Az FPÖ mint mozgalom: Dávid harca Góliáttal Kickl saját pártjának példáját hozta:

„Ausztriában a Szabadságpárt – amely mára valódi mozgalommá nőtte ki magát – megmutatta, mit jelent az elkötelezettség.” Hangsúlyozta, hogy kisebbségből is lehet eredményesen harcolni: Felerősödtünk, és felléptünk a túlhatalom ellen – úgy, mint Dávid Góliáttal szemben. Az Európai Unió jelenlegi működését élesen bírálta:

„Egy olyan EU ellen, amely nem összeköt, hanem elnyom. Egy olyan egységpárt ellen, amely csak egységes véleményt és egységes megoldásokat fogad el. Egy monokultúrát épít – a tömeges migráció, a gender-átnevelés, a klímakommunizmus és a fősodratú médiák révén.” A média szerepéről így nyilatkozott: A mainstream média gyakorlatilag egy lélegeztetőgép, amely életben tartja ezt a politikai kasztrendszert. De mint mondta, a nyomás nem gyengítette, hanem megerősítette őket:

„Ez az ellenállás nem gyengített minket – hanem megerősített. És történelmi áttörést értünk el: országos választásokon mi lettünk a legerősebb párt a törvényhozásban.” Ezért világos célkitűzést fogalmazott meg:

„Megígérem: a következő lépés a szabadságpárti kancellár és egy szabadságpárti kormányprogram lesz. Ezt is elérjük – nem tudnak megállítani bennünket.”

Nem az elit, hanem a nép oldalán Kickl szerint pártja azért sikeres, mert hitelesen képviseli a népet: Miért van ez így? Azért, mert nem az önmaguk által kinevezett elitet képviseljük, hanem a nemzetet, a népet. A Szabadságpárt hozzáállása – mint mondta – az emberek érzéseire és gondolkodására épül:

„Megérezzük, hogyan érez a többség. Úgy gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk, ahogy a nemzet túlnyomó többsége tenné, ha dönthetne.” Szerinte ez a valódi, népközeli politika: Ez a jó politika – amely szemmagasságban zajlik, és szuverén elveket követ. Mi a néphez fordulunk, nem a globalistákhoz. Brüsszel a közös harc első frontvonala Kickl az EU-t a globalisták legfontosabb eszközeként írta le: A globalisták elleni harc első frontvonala valóban Brüsszelen keresztül húzódik. Kemény szavakkal illette az EU mai működését: Az Európai Unió, ahogyan ma működik, a szuverén államok Európájának megcsúfolása. Brüsszel mára egy hatalmi központtá torzult, amely nem szolgálja, hanem átneveli a nemzeteket, az államokat és a polgárokat – a bürokraták igényei szerint. Kickl több konkrét területen is bírálta az uniós politikát: Bevándorlás:

„A migrációs politika kikényszerített elosztási kvótákról és fogadóbizottságokról szól – határvédelem helyett.” Energiaügyek:

„A klíma- és energiapolitika bürokratizmushoz, tilalmakhoz, dráguláshoz és ellátási zavarokhoz vezet – mindezt egy világidegen ökofanatizmus nevében.” Igazságszolgáltatás:

„Az igazságszolgáltatás terén az EU hatóságai aláássák a nemzeti szuverenitást.” Összegzése szerint: Bármerre nézünk – csak rombolást látunk. És mindez az állítólagos haladás jegyében történik. Küldetés: az anyaországok Európája Zárásként Kickl világos küldetést fogalmazott meg:

„Kedves barátaim! A mi küzdelmünk, a mi megbízatásunk, a hivatásunk az, hogy létrehozzuk az anyaországok Európáját.” Majd határvonalat húzott:

„De semmilyen áron nem engedhetjük, hogy helyette egy idegenek által meghatározott Európa jöjjön létre.”

Így fogalmazott: Ezt vissza kell szorítanunk. Hozzuk vissza a józan észt – és maradjunk mi az urak a saját hazánkban! Kövesse élő közvetítésünket a CPAC Hungary 2025 konferenciáról!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!