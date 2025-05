Shea Bradley-Farrell: Ha valaki más országában kíván letelepedni, akkor alkalmazkodnia kell annak normáihoz

– Az egyetemek mindig is termékeny táptalajai voltak ezeknek az eszméknek. Az Egyesült Államokban, legalábbis a Frankfurti Iskola 1930–as évekbeli megjelenése óta, a marxista gondolatok elterjedtek. A New Yorkba is áttelepülő Frankfurti Iskolából sokan akkori elnökünk, Franklin Delano Roosevelt tanácsadói voltak. A Frankfurti Iskola lett a kiindulópontja annak, hogy ez az ideológia elterjedt az amerikai egyetemeken. A könyvemben hangsúlyozom, hogy a marxizmus nagyon hasonlít a progresszivizmushoz. Erre egyszer maga Orbán Viktor miniszterelnök hívta fel a figyelmemet, amikor arról beszélt, hogy a szovjet érában az egyetemen a tudományos szocializmusról tanult; arról, hogy hogyan kell egy társadalmat megszervezni, és irányítani.

Mindez nagyon hasonlít a kritikai faj- és genderelmélethez, amit szintén kiemeltem a könyvemben. A Védelmi Minisztérium a '60-as évek táján tizenegy kulcsfontosságú támpontot publikált arról, hogyan és miként lehet fellépni a kommunisták pszichológiai hadviselése ellen.

Ha megnézzük, ugyanezt a tizenegy pontot alkalmazták az Egyesült Államokban a Biden-adminisztráció alatt. De mi változtatunk ezen. Sőt, ugyanez vonatkozik az az Európai Unióra is, és a könyvemben ki is fejtem, hogyan. Magát a könyvet azért írtam meg, hogy a fiatalok – az amerikaiak és más nyugatiak is – megértsék a marxizmus alattomos veszélyét, amely – ha a társadalmunkban megtapad – akár erodálhatja, és át is veheti a kormány irányítását.