A csimpánzok sokkal többet tudnak, mint a tudósok gondolták - ez a videó a bizonyíték

Dr. Elodie Freymann, a kutatás vezetője szerint ezek az eredmények új megvilágításba helyezik, mennyit is tudnak az állatok környezetükről és saját testükről. Szerinte a csimpánzok példája azt is mutatja, hogy az emberi intelligencia egy része már az evolúció korábbi szakaszaiban is jelen lehetett – különösen a természetes gyógymódok és a szociális együttérzés terén.

Ha engem most kitennének ebbe az erdőbe, gyógyszerek és élelem nélkül, valószínűleg nem élnék sokáig. A csimpánzok viszont virágoznak, mert ismerik a hely titkait, és tudják, hogyan találják meg mindazt, amire a túléléshez szükségük van.

– mondta Dr. Freymann a BBC-nek

A csimpánzok gyógynövényhasználata nem csupán tudományos érdekesség, hanem fontos üzenet arról, hogyan képesek az állatok tanulni, alkalmazkodni, sőt – törődni egymással. A természetes gyógymódok vizsgálata nemcsak az állatok világát, de az emberi orvostudomány jövőjét is gazdagíthatja.