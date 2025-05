30 adag ellenméreg mentette meg egy kislány életét, akit megmart egy csörgőkígyó

Egy pillanat alatt fordult tragédiába a hétköznap – Jacquelyn Reed éppen a házuk hátsó udvarán szedte a szemetet, és mindössze tíz másodpercre hagyta magára kislányát, Carát, amikor sikoltást hallott. Rémülten rohant vissza, és azt látta, hogy egy csörgőkígyó megharapta a gyermeket. Cara lábfején négy harapásnyom látszott, a kígyó pedig egy bokor mögé bújt el.

Cara Reed-et az udvaron harapta meg a csörgőkígyó.

Fotó: GoFundMe

Az édesanya azonnal autóba ültette a kislányt, és a kórházba indult vele. Útközben értesítette az orvosokat, hogy sürgősen ellenméregre lesz szükség.

Cara állapota gyorsan romlott: lába elsötétedett, eszméletét vesztette, hányt és légzési nehézségei lettek. Mentőhelikopter szállította át a Phoenix Gyermekkórházba, ahol azonnal megkezdték az életmentő kezelést.

Az orvosok megállapították, hogy a kislány hangszálai súlyosan bedagadtak, ezért szteroidokra és egyéb gyógyszerekre is szükség volt az állapota stabilizálásához.

Cara nagynénje, Delia Reed egy adománygyűjtő oldalon számolt be róla: ha egy órán belül nem mutat javulást, újra intubálni kellett volna, sőt, akár műtétre is sor kerülhetett volna a légutak megnyitása érdekében.

A szörnyű első napokat követően azonban lassú javulás kezdődött. Cara lekerült a lélegeztetőgépről, képes volt megmozdítani a lábujjait, és néhány nap múlva hazaengedték a kórházból.

A gyógyulás azonban hosszú és fájdalmas folyamat lesz. Cara továbbra is komoly fájdalmakkal küzd, és a hangszálain keletkezett károsodás miatt műtét vár rá. Édesanyja szerint a kislány „a család fénye és angyala”, és abban bízik, hogy hamarosan visszanyeri korábbi boldog, vidám önmagát – számolt be róla a New York Post.