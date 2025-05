Egészségtrendek és vámháborúk szorítják le a cukor árát

A FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, azaz az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) friss élelmiszerár-indexe szerint 2024 áprilisában a cukorárak 3,5%-kal mérséklődtek, míg más termékek – mint a hús, tejtermékek vagy gabonák – esetében inkább áremelkedés figyelhető meg – írja a Világgazdaság.

Cukor

A kereslet globálisan stabil, de éles különbségek vannak a régiók között: míg Indiában és más fejlődő országokban nő a cukorfogyasztás, addig a nyugati világban az egészségtudatosság és az új étvágycsökkentő gyógyszerek visszafogják a fogyasztást. Emellett az időjárási viszonyok, az olajárak és a kormányzati beavatkozások is kiszámíthatatlanná teszik a piacot.

A globális kínálatot jelentősen befolyásolják a legnagyobb termelők – Brazília, India, Thaiföld és Európa –, valamint a terméskilátások és a politikai döntések.

Cukortermelés a világban

Thaiföld például idén 18%-kal több cukrot termelhet, míg India 1 millió tonna exportot engedélyezett. Az EU ugyanakkor ideiglenes korlátozást vezetett be az ukrán cukorra, válaszul a kvótán túli behozatalra.

A Südzucker, Európa vezető cukorgyártója, bár árbevétel-csökkenést prognosztizált, a 2025/26-os pénzügyi évre már az árak növekedését várja – amennyiben a globális vámpolitikai feszültségek nem akadályozzák ezt.

