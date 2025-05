Brutális ellencsapás jöhet? Ezért nem mert támadni Ukrajna a győzelem napján

– Ahogy közeledtünk a náci Németország feletti győzelem napjához, mintha nőtt volna a feszültség az orosz-ukrán konfliktusban is. Mi lehet a vége ennek? Felrobban az ünnepi nap, vagy visszakoznak a felek és nem lesz terrortámadás Moszkvában, ami után nem lesz brutális ellencsapás Kijevben?

– Azt fontos látni, hogy az lehet ukrán érdek, hogy fenntartsák a kétértelműséget, meg hogy ne menjenek bele egy oroszok diktálta rövid tűzszünetbe, hiszen ez Ukrajnának nem jó. De azért Ukrajnának az sem lenne jó, ha támadás érné a győzelem napi parádét. Egyrészt az üzenete miatt. Ez mégiscsak a második világháborús győzelem napja, amiben sok ország érintett, tehát sok országot megsértene a támadás. Másrészt viszont a közvetlen hatása miatt sem lenne jó egy ünnepi támadás. Akik ugyanis ott vannak vezetők, mondjuk egy Hszi Csin-ping vagy esetleg Módi elnök, azok nem mindegy, hogy hogyan reagálnának erre. Tehát ebben a kérdésben Ukrajnának nagyon óvatosnak kell lennie, és valószínűleg egyébként éppen ezért azt tanácsolják Ukrajna szövetségesei is, hogy Kijev ne menjen bele egy olyan támadásba, ami Ukrajnának komoly veszteséget okozhat. Ukrajna függése az nemcsak nyugati függés, de kínai függés is. A kínai drónoktól és a kínai drónalkatrészektől nagymértékben függ az ukrán dróngyártás. Tehát ezt a vékony vonalat kell Ukrajnának körüljárnia. Nyilván számukra az lett volna a legjobb, ha Oroszország belement volna egy hosszabb tűzszünetbe még május 9-e előtt. Ez lett volna a legjobb, ha ezt ki tudták volna kényszeríteni, de ha már ez nem ment, akkor viszont fenn kell tartaniuk a bizonytalanságot, úgy, hogy ne lépjenek olyat, aminek beláthatatlanok lennének a következményei.

– Pro forma, most abban a fázisban vagyunk, hogy az Egyesült Államok úgymond visszavonul a békeközvetítő tárgyalásoktól, amit igazából nem lehet tudni még, hogy a gyakorlatban mit fog jelenteni. Egy dolog biztos: Amerika nem fogja a korábbi léptékben finanszírozni a háborút, és nem fog adni pénzt az ukrán állam működésére számolatlanul. Az Európai Unió ígéretei mennyire vehetők komolyan Amerika finanszírozó szerepének az átvételére?

– Az Európai Unió az biztos, hogy fegyverben nem tudja azt adni, amit az Egyesült Államok. Pénzt viszont az Európai Unió tud fizetni, hiszen az európai uniós tagállamok azok jelentős gazdaságok. Az más kérdés, hogy honnan kell elvonni ezt a pénzt. Ugye lehet egy válasz, hogy az orosz befoglalt vagyon, de annak is vannak hatásai. Hiszen hogyha az Európai Unióban egyszer, egy európai uniós országban lefoglalnak így pénzeket, akkor ki fog oda pénzt vinni a jövőben? És ilyen figyelmeztetések vannak, hogy ha Belgiumban ezt a pénzt lefoglalják, akkor ki fog oda pénzt vinni a jövőben. Itt az európai pénzügyi rendszer, sőt a globális pénzügyi rendszer stabilitásáról is van szó – nem egy egyszerű kérdés. És ezért nem történt meg eddig egyébként ezen pénzek lefoglalása, mert ezt egyszerűen nem lehet megoldani. Meg lehet lépni, de az egy visszafordíthatatlan törés lenne a szabályok uralta világrendben, amiről az Európai Unió annyit beszél. És ezt látná a világ többi országa is. Tehát arról beszélünk, hogy az Európai Unió pénzügyileg minden amerikai forrást ki tud-e pótolni? Lehetséges. Csak mondom, ez megszorításokkal fog járni az Európai Unión belül. Katonailag meg biztos, hogy nem tud mindent odaadni, amit az amerikaiak nem tudnak, vagy nem akarnak odaadni. Azért súlyos európai hiányosságok vannak az európai hadiiparban, ezt nem fogja tudni Európa pótolni.