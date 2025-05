Trump újra táncol: ikonikus „YMCA"-mozdulatai vírusként terjednek – videó

A Times of India beszámolója szerint az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Fehér Házban megrendezett „Take our Daughters and Sons to Work Day" eseményen mutatta be ismét híres „YMCA"-táncát. A rendezvényen szülők, gyerekek és a személyzet tagjai is részt vettek, és Trump ismét előadta jellegzetes táncstílusát.

Ez a fellépés gyorsan a rendezvény kiemelkedő pillanatává vált.

Az újabb videót Marg Martin, az Egyesült Államok elnökének különleges asszisztense és kommunikációs tanácsadója tette közzé.

Trump „YMCA" tánca már korábban is vírusszerű jelenséggé vált, és most ismét reflektorfénybe került, egyesekből csodálatot, míg másokból kritikát kiváltva.

🚨 NEW: Trump absolutely goes off on stage, finishing his signature YMCA dance with a huge golf swing.



pic.twitter.com/zPWzdAeitP — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 22, 2024

Függetlenül attól, hogy ki hogyan értékeli, Trump tánca továbbra is imázsának meghatározó eleme marad.