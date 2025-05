Egy komolyra forduló indiai-pakisztáni háború globális válságot idézhet elő

– Mennyire veszélyes az egyelőre regionálisnak tűnő pakisztáni-indiai háborús konfliktus az egész világra nézve?

– Jelenleg a két ország határa mentén, pontosabban a kasmíri tűzszüneti vonal mentén vannak harcok, tehát tüzérségi csapások és kézifegyverrel végrehajtott támadások. Illetve vannak, voltak indiai légicsapások, és lehetséges, hogy erre válaszul lesznek pakisztáni légicsapások. Tehát amíg ez így marad, ezen a szinten, addig ez nem egy globális probléma. Hiszen egy alacsony szinten, de a konfliktus folyamatosan mindig is megvolt ebben a térségben. Ez ugyan egy eszkaláció, de ez még nem háború. Nem egy teljes körű háború. De ha háborús szintre kerül, akkor az már globális szinten is komoly ügy lenne, hiszen a világ legnagyobb népességű országa harcolna egy jelentős középhatalommal, ráadásul mind a két érintett ország nukleáris hatalom. Ha a gyengébb Pakisztán nem jól teljesítene a háborúban és elhúzódna a konfliktus, akkor pedig fölmerülne a további eszkalációnak a veszélye is. Emellett ugyanakkor azért nagyon csekély az esély arra, hogy nukleáris fegyverek is bevetésre kerüljenek. Tehát ez egy kis valószínűségű, de potenciálisan nagyon veszélyes dolog lenne.

– A világkereskedelmi útvonalak mentén fekvő Pakisztán és India is a világkereskedelemnek saját jogon is egy-egy fontos szereplője. Ha másért nem, akkor például már csak azért is, mert mindketten fontos kőolaj és gázfogyasztók. Az indiai-pakisztáni fegyveres konfliktus a geopolitikai helyzetéből fakadóan milyen veszélyeket hordoz a világgazdaságra nézve?

– Pakisztán kőolaj és gáztermelő is, tehát például a magyar Molnak is vannak ott érdekeltségei. Tehát ilyen értelemben ha Pakisztánból a MOL nem tudja kihozni a gázt, vagy nem tudja a bevételt realizálni, akkor az a Molra is hat, mivel a Mol részben magyar állami cég, ami hatással bír a magyar adófizetőkre. Jelentős adófizető az országon belül, illetve tőzsdei cég. Nyilván, ha egy nagyobb háború alakulna ki, az a világgazdaságba is egy újabb bizonytalansági tényezőt hozna. De azért ez nem olyan méretű lenne, mint például, hogyha Irán környékén lenne háborús helyzet. India ugyanis egy nagy fogyasztó ország, tehát kőolaj és földgázvásárló ország, nem pedig termelő ország. De Pakisztán sem olyan nagy termelő, hogy ez önmagában zavart okozzon. A globális következmények a konfliktus nukleáris összecsapássá válásakor viszont megkerülhetetlenek lennének.

– Sokat hallani manapság arról, hogy egy új világrend van kialakulóban. Ennek az új világrendnek, a többpólusú világrendnek lehet, hogy az lesz az első komoly tesztje, hogy hogyan tudja kezelni ezt az indiai-pakisztáni háborús válsághelyzetet?