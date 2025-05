Hatalmas leépítés jön az Egyesült Államok hadseregében

Pete Hegseth, az Egyesült Államok védelmi minisztere hétfőn bejelentette, hogy arra utasította a hadsereget, hogy 20 százalékkal csökkentsék a négycsillagos tábornokok számát. A Trump-adminisztráció ezzel a lépéssel az amerikai hadsereg szervezeti hatékonyságát kívánja növelni, és megszüntetni azokat a bürokratikus rétegeket, amelyek Hegseth szerint nem szolgálják a modern nemzetbiztonsági stratégiát.

Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok hadseregében csökkenteni kell a bürokráciát

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az Egyesült Államok hadserege túlzottan fejnehéz

A miniszter emellett felszólította a Nemzeti Gárdát is, hogy saját vezetői állományából szintén 20 százalékot bocsásson el, és elrendelte, hogy az összes általános és zászlós tiszti beosztásból, amelyek között egycsillagos tisztek is lehetnek, további 10 százalékot csökkentsenek. Hegseth korábban úgy fogalmazott:

Ezek az elbocsátások annak a tükröződései, hogy az elnök olyan embereket akar maga köré, akik végrehajtják azt a nemzetbiztonsági stratégiát, amelyet mi képviselünk.

A védelmi minisztérium által közzétett hivatalos közlemény szerint a cél az, hogy a hadsereg megszabaduljon az ismétlődő, felesleges struktúráktól, és a felsővezetés karcsúsításával optimalizálja és egyszerűsítse a parancsnoki rendszert.

A döntés politikai vitát váltott ki Washingtonban.

Seth Moulton massachusettsi demokrata képviselő, a Kongresszus fegyveres erők bizottságának tagja úgy nyilatkozott:

Hegseth most egy formális keretrendszert alakít ki arra, hogy kirúghassák azokat a tábornokokat, akik nem értenek egyet vele vagy az elnökkel.

A demokrata politikus szerint ezzel politikai célokra használják fel a hadsereget. Jelenleg körülbelül 800 tábornoki rangú tiszt szolgál az amerikai haderőben, közülük 44-en viselnek négycsillagos rangot. A legtöbb tábornokot, összesen 219-et, a szárazföldi hadsereg alkalmazza, köztük nyolc négycsillagos tábornokot.

Hegseth egy héttel korábban már jelezte, hogy jelentős átalakításokat tervez a hadseregben.

Akkor „karcsúbb és halálosabb haderőt” sürgetett, amelynek részeként akár ezer Pentagon-dolgozót is elbocsáthatnak, megszüntethetnek vagy összevonhatnak parancsnokságokat, valamint kivonhatnak elavult járműveket és repülőgépeket is a rendszerből. A mostani lépés világosan illeszkedik abba az irányvonalba, amelyet Hegseth és Donald Trump korábban is hangoztattak. A politikai és katonai vezetést megtisztítják a „régi elit” embereitől, és a haderő ideológiai, szervezeti és harcászati átalakítása is végbemegy.