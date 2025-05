Szijjártó Péter: Minden feltétel adott a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez – videó

Budapest és Szófia között nincsenek nyitott, vitás kérdések, a felek soha nem próbáltak beavatkozni egymás belügyeibe, a kapcsolat abszolút a kölcsönös tiszteleten alapul.

Hasonló utat jártunk be, s nagyon hasonló megközelítést tanúsítunk a társadalmainkat és országainkat érintő főbb kihívások kapcsán, ideértve a családok támogatását, a határok szilárd védelmét, továbbá a bevándorlással, a békével és a biztonsággal kapcsolatosan, nem is beszélve a közös erőfeszítésekről az országaink szuverenitásának megőrzése érdekében

– sorolta. Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy hazánkból informatikai, távközlési, mezőgazdasági, élelmiszeripari, vízgazdálkodási, energiaipari, műanyagipari és szépségipari vállalatok is jelen vannak az üzleti fórumon. Jó hírnek nevezte, hogy az új kapcsolatokat rendkívül stabil alapokra lehet építeni, ugyanis a két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly jóval kétmilliárd eurót felett alakult, s 1,7 milliárd euróval sikerült megdönteni a magyar export rekordját is.

Kifejtette, hogy a hazai cégek erőteljesen jelen vannak a bolgár gazdaság fontos szektoraiban, a magyar technológiák nagyban hozzájárulhatnak Bulgária fejlődéséhez és modernizációjához. Példaként említette az OTP–t, amelynek a bulgáriai leányvállalata a helyi bankpiac második legnagyobb szereplője mintegy húsz százalékos részesedéssel. Emellett tájékoztatása szerint a legnagyobb magyar gyógyszeripari cég is régóta jelen van Bulgáriában, valamint a magyar gyártású radarok is hozzájárulnak az ország biztonságához.

Üdvözölte, hogy jelenleg is zajlanak magyar beruházások részben magyar kormányzati finanszírozással, a Videoton is bővítette helyi kapacitásait, egy másik vállalat pedig napelemparkot épít. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy Bulgária mostanra rendkívül fontos szerepet játszik Magyarország energiaellátásában, nélküle nem lenne lehetséges a fenntartható ellátás. Aláhúzta, hogy naponta körülbelül 21 millió köbméter földgáz érkezik hazánkba Bulgárián keresztül, és a nukleáris energia területén is együttműködés zajlik.

Együtt veszünk részt a Zöld Energiafolyosó elnevezésű projektben is, amelynek keretében zöld áramot szállítunk majd a kaukázusi régióból Európa középső részébe

– emlékeztetett. Végül pedig kitért a fizikai összeköttetés fontosságára is azzal kapcsolatban, hogy Bulgária nemrégiben belépett a schengeni övezetbe. Továbbá rámutatott, hogy júniustól megduplázódik a két ország közötti légijáratok száma.

Minden politikai, pénzügyi és jogi feltétel adott az újabb vállalatközi együttműködések létrejöttéhez

– összegzett.