Emberi csontokból készült droggal bukott le egy volt stewardess

Több mint 45 kilogramm szintetikus drogot találtak egy fiatal nő táskájában a colombói repülőtéren, Srí Lankán. Az állítólag emberi csontokat is tartalmazó drog a becslések szerint hetente akár egy tucat ember halálát is okozza.

Fotó: Unsplash

A 21 éves brit Charlotte May Lee akár 25 év börtönbüntetést is kaphat Srí Lankán a bőröndjében elrejtett kábítószer miatt.

A korábban légiutas-kísérőként dolgozó Lee Thaiföldön élt és dolgozott, de amikor a 30 napos vízuma a lejáratához közeledett, úgy döntött, hogy elutazik Srí Lankára, és ott várja meg a thai vízuma meghosszabbítását. A nő május közepén érkezett meg Colombóba, ahol a vámhatóság több mint 45 kilogramm kush nevű szintetikus drogot talált. A kábítószer összértékét a hatóságok 3,3 millió dollárra (1,3 milliárd forint) becsülték.

Leet a helyszínen őrizetbe vették, és a főváros melletti börtönbe szállították. A nő azt állítja, hogy valaki belecsempészte a táskájába a drogot, ő nem tudott a tiltott szerről.

Amennyiben a bíróság bűnösnek találja Leet kábítószercsempészés vádjában, úgy akár 25 év letöltendő börtönbüntetésre is ítélhetik.

Emberi csontokat is tartalmazó drog – mi az a kush?

A kush nevű szintetikus drog Nyugat-Afrikából, Sierra Leonéból származik, ahol hetente akár egy tucatnyi ember halálát is okozza. A kábítószer leginkább a fiatal férfiak körében népszerű. A drog hatására a felhasználó elaludhat akár járás közben, de előfordulhat az is, hogy a felhasználó önkívületi állapotban az úttest közepére sétál, vagy egyéb életveszélyes dolgot művel. A kábítószer pedig akár eszméletvesztést és halált is okozhat.

A drog lesokkolóbb összetevője az emberi csont. Sierra Leone elnöke, Julius Maada Bio tavaly rendkívüli állapotot hirdetett a drog terjedése miatt, a szer iránti kereslet ugyanis olyan mértékű, hogy több sírrablás is történt a kábítószer előállítása miatt az elmúlt hónapokban.