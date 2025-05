Egyre több fiatal életébe kerül az energiaital

Egyre több fiatal egészsége és élete kerül veszélybe azért, mert olyat eszik, vagy iszik, ami egészségtelen. Az energiaitalok túlzott fogyasztása is ebbe a kategóriába tartozik. A koffeindús italok hosszú távon súlyos szív- és érrendszeri problémákat okozhatnak, egyes esetekben pedig tragédiához is vezetnek – az elmúlt években több kómás állapot, sőt haláleset is összefüggésbe hozható ezekkel az italokkal. A törvényhozás már lépett: Magyarországon hamarosan tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak.

Az energiait fogyasztása egyre több egészségügyi problémát okoz, mivel a túlzott koffein hosszú távon komoly következményekkel járhat. A túlzott mennyiségben bevitt koffein súlyos szív- és érrendszeri betegségekhez, sőt akár halálhoz is vezethet. Az évek során több olyan tragikus eset is történt már, ahol fiatalok kómába estek vagy életüket vesztették a túlzott energiaital-fogyasztás miatt. Tele a hűtő, ez mind energiaital

Fotó: Unsplash Kómába esett az energiaitaltól Ahogy a Mandiner írta korábban, egy 18 éves borsod-abaúj-zemplén vármegyei fiatal, aki napi szinten hat doboz energiaitalt ivott, ami miatt súlyos egészségkárosodást szenvedett. A férfi az energiaital elfogyasztása után rángógörcsöt kapott, majd összeesett, leállt a szíve és kómába esett. A mentők hosszasan küzdöttek az életéért, majd az intenzív osztályon kétszer is újra kellett éleszteni, miközben az orvosok már arra biztatták a családot, fontolják meg a szervei felajánlását, mivel agya félórányi oxigénhiány miatt súlyosan károsodott. A férfi minden orvosi várakozást felülmúlva, végül teljesen felépült. Életeket is követelt az energiaital Egy másik fiatal története nem zárult ilyen szerencsésen, egy 16 éves dél-karolinai diák, David Cripe életét vesztette, miután kevesebb mint két óra leforgása alatt több koffeint vitt be a szervezetébe, mint amennyit a szakértők egy teljes napra elfogadhatónak tartanak. A fiú reggel elfogyasztott egy nagy adag tejeskávét, aztán jött egy koffeines üdítő, majd egy doboz energiaitalt – ez a kombináció végzetesnek bizonyult. A gimnazista az iskolában, az első tanóráján lett rosszul, majd összeesett. A tanárok azonnal próbálták újraéleszteni, és a perceken belül kiérkező mentősök is megkezdték az életmentést, de már nem lehetett az életét megmenteni. A halottkém szerint a halálát szívprobléma, feltehetően szívritmuszavar vagy

szívroham okozta. Képünk illusztráció!

Fotó: Andrey Aboltin / Shutterstock Egy 19 éves amerikai fiatal, Alex Morris is elhunyt, miután éveken keresztül napi két doboz energiaitalt elfogyasztott. A férfi halálát az orvosi vizsgálatok alapján szívritmuszavarnak és szívizombetegségnek tulajdonították. Az energiaital fogyasztását közvetlenül a halála előtti napon is folytatta, ami hozzájárulhatott a halálához.

Egy 14 éves hatvani diák váratlanul meghalt az iskolában, miután rosszul lett és kiesett az iskolapadból. A helyszínen megkezdett újraélesztés ellenére nem sikerült megmenteni az életét. A rendőrség szerint a gyermek természetes halált halt, de a halál okát szakértői vizsgálat tisztázhatja. Információk szerint a fiú korábban több súlyos egészségügyi problémával küzdött, és feltételezések szerint energiaitalt is fogyasztott a rosszullét előtt, ami hozzájárulhatott a tragédiához. Fotó: New Africa / Shutterstock Ahogy korábban írtuk, a parlament egyhangúlag elfogadta azt a törvényt, amely megtiltja az energiaitalok árusítását 18 éven aluliaknak. A tiltás várhatóan júniustól lép életbe, a részleteket a kormány rendeletben fogja szabályozni. Az üzleteket súlyos szankciók fenyegetik: először akár egyéves forgalmazási tilalom, ismételt szabálysértés esetén ideiglenes bezárás is lehetséges. A törvény célja a fiatalok egészségének védelme, mivel a rendszeres energiaital-fogyasztás körükben már közegészségügyi kockázatot jelent.

