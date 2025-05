Látványos, de félelmetes képeken az Etna újabb kitörése

Hatalmas erejű vulkánkitörés rázta meg az Etnát hétfő éjjel. Lávaszökőkutak világították be az eget, két irányból is elindult a lávafolyam. Bár lakott terület egyelőre nincs veszélyben, az Etna vulkán továbbra is aktív.

Vágólapra másolva!

Május 13-án, hétfő éjjel újabb látványos kitörés rázta meg az Etnát, Európa egyik legismertebb tűzhányóját. A Cataniai Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) jelentése szerint ez volt az elmúlt hónapok tizenharmadik kitörési szakasza, amely a vulkán csúcsán ismét aktívvá vált. A vulkán legutóbbi aktivitása során több robbanás is zajlott a délkeleti-kráterben. A robbanásokat két kisebb lávafolyás kísérte, az egyik dél, a másik kelet felé indult.

Fotó: MARCO RESTIVO / Etna Walk Lávafolyam indult két irányba A vulkánkitörés következtében két aktív lávafolyam is elindult: az egyik a déli, a másik a délkeleti lejtőn hömpölygött lefelé, lassan közelítve a völgyek felé. Bár lakott területet nem érintettek, a térségében már hamuesőről számoltak be, a fekete por mindent belepett. A vulkán intenzitása fokozatosan emelkedett, este 21:10 körül érte el csúcspontját.

Galériáért kattintson a képre!

Galéria: Látványos képeken az olaszországi Etna tűzhányó kitörése 1/11 Izzó lávát és hamut lövell ki az Etna tűzhányó Szicíliában

A cataniai Etna Obszervatóriumot működtető Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint ez már a tizenharmadik hasonló esemény volt március óta. A mostani aktivitás a délkeleti kráterre jellemző paroxizmális kitöréssorozat (hirtelen, több száz km/óra sebességgel feltörő lávaszökőkút csap fel) része. Az Etna rendkívül aktív vulkán, többször is beszámoltunk már róla. A rengéshullámok forrásának középpontját az Északkeleti-kráter térségében, mintegy 2000 méteres tengerszint feletti magasságban azonosították

Fotó: Salvatore Allegra / ANADOLU / Anadolu via AFP / Salvatore Allegra / ANADOLU / Anadolu via AFP Az Etna aktivitása továbbra is ciklikus A szakértők szerint az Etna továbbra is a „megáll–elindul” fázisok váltakozásában működik. Tegnap este 10:45-kor a szeizmikus aktivitás hirtelen csökkenését észlelték, amely ma hajnalra alacsony szintre süllyedt. A rengések középpontja jelenleg az északkeleti kráter környékére tehető, mintegy 2000 méteres magasságban. Az infraszonikus aktivitás is alacsony szinten mozog – írja a cataniatoday.it. Harangi Szabolcs vulkanológus megerősítette, hogy az Etna jelenlegi aktivitása az ismétlődő, Hawaii-típusú robbanásos vulkánkitörések kategóriájába tartozik. A jövőben is várhatók hasonló látványos, de mérsékelten veszélyes epizódok, amelyek emlékeztetnek arra, hogy az Etna kiszámíthatatlan ereje a mindennapok része Szicíliában.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!