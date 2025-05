Új kisfilmben mutatta meg Eva Mendes, hogy szebb, mint valaha

A kampányfilm egy mesébe illő helyszínen, a gyönyörű Avalon Parkban készült, Miskolctapolcán. Minden képkockája egy vizuális élmény, Eva Mendes pedig elbűvölően, lazán, mégis határozottan jelenik meg a kisfilmben, azt üzenve, hogy a tudatos hidratáció és a kristálytisztaság egyszerre lehet trendi és mindenki számára elérhető - írja a Tények.

Eva Mendes

Eva Mendes és a FloeWater kapcsolata tovább erősödik, és az új reklámfilm megmutatja, miért ez a víz a sztár kedvence. Mendes nemcsak az egészséges életmódra, hanem a környezetére is kiemelt figyelmet fordít. Ez a kampány nem csupán egy reklám, hanem egy életérzés – a tudatos hidratáció és a kiváló minőség tökéletes találkozása

– mondta Popovics Adrienn, a HELL ENERGY Magyarország Kft. marketingigazgatója.

Eva Mendes előző kampánya

Eva Mendes már az előző kampányban is lenyűgözően mutatta meg, milyen egy igazi, tudatos ikon, de most még tovább emelték a tétet. Eva évek óta kiáll a környezettudatos megoldások mellett. A FloeWater kampánya pedig a kiváló minőség mellett az hidratációra is hangsúlyt fektet.

Az új reklámfilm mellett pedig megérkeztek az első ízesített vizek is a cégtől. Tájékoztatójuk szerint a Berry Flow és a Lemon Flow azoknak szólnak, akik a hidratáció mellett frissítő ízélményre is vágynak. Ezek az ízesített vizek is minőségromlás nélkül, 100 százalékban újrahasznosítható, BPA-mentes belső bevonattal rendelkező alumíniumdobozban érkeznek.