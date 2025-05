Sekély vízben rekedt fehér cápát mentettek meg Ausztráliában – videó

Nash Core Dél-Ausztráliában, Ardrossan városa közelében nyaralt két fiával és feleségével. A parton voltak, amikor észrevették, hogy

három férfi egy nagyjából 3 méteres, homokzátonyon ragadt fehér cápát próbál meg visszahúzni a mélyebb vízbe.

Az esetről drónfelvételt is készített:

Elmondása szerint, amikor a 11 éves fiával eldöntötték, hogy közelebb mennek, mindkettejüknek hevesebben vert a szíve. Végül úgy döntött, hogy a biztonságuk érdekében nem mennek közelebb az állathoz.

A három férfinak nagyjából 1 órába telt, mire meg tudták menteni a cápát.

A szakértők szerint ritka az olyan eset, amikor egy fehér cápa ragad egy homokzátonyon. A történteknek több oka is lehet. Elképzelhető, hogy a cápa vadászat közben ragadt bele a homokba, de az is lehet, hogy beteg volt – írja a The Guardian.