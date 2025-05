Földrengés rázta meg Bosznia-Hercegovina és Horvátország határát – videó

Az EMSC kezdetben csak a bosznia-hercegovinai földrengésről számolt be, de később arról is beszámoltak, hogy a rengéseket a határ horvát oldalán élők is érezték. A helyszíni jelentések szerint a földrengést leginkább Solin, Split, Žrnovnica, Klis és Grljevac lakosai érezték – írja a Dnevnik.

Potres v Dalmaciji: “Slišati je bilo kot bomba, nato se je zatreslo”



🔗https://t.co/T1Ge4v0Od5

👇 — N1 Slovenija (@n1slovenija) May 1, 2025

A Net.hr pedig azt írta, Dalmáciát reggel 8.55-kor a Richter-skála szerinti 2,5-ös erősségű földrengés rázta meg. A rengés epicentruma Sinj városban volt.

Körülbelül 10 másodpercig tarthatott.

Egyelőre anyagi károkról nem érkeztek jelentések.