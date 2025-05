Földrengésszerű változás és káosz Romániában

A romániai elnökválasztás első fordulójának eredménye valóban földrengésszerű változást okozott a romániai belpolitikai életben?

Egy földrengésszerű változás zajlik, de ez nem most kezdődött, hanem már az előző évben is megvoltak az előzményei annak, hogy egy teljesen váratlan és döbbenetet okozó eredmény szülessen a 2024 novemberi első fordulóban, amelyet aztán precedens nélküli, sokak szerint hatáskörét túllépő módon, eltörölt az Alkotmánybíróság. Egy addig a politikai életben nem szereplő jelölt, Georgescu nyert, aki egy szélsőséges és szuverenista, tulajdonképpen szélsőjobbos retorikával, ideológiával lépett föl. Őt később, idén tavasszal kizárta az Alkotmánybíróság a versenyből arra hivatkozva, hogy a választással kapcsolatban törvénytelen dolgok történtek egy külső, harmadik állam befolyásolása és a különböző közösségi platformokon keresztül megtörtént, tömeges manipulatív befolyásolási beavatkozás, valamint választási finanszírozási visszaélések révén. Ezután a szélsőséges jobboldali AUR párt elnöke hatalmas győzelmet aratott 41%-os arányban az elnökválasztáson most május 4-én.

Milyen okokra vezethető vissza az, hogy a román belpolitikai rendszer teljesen a feje tetejére látszik állni?

Az eredményeket alapvetően meghatározza, hogy egy rendkívül súlyos kiábrándultság alakult ki mostanra a társadalom részéről azokkal az úgynevezett rendszerpártokkal kapcsolatban, amelyek körülbelül 35 éve irányítják Romániát váltógazdálkodásban vagy együttesen. Ez a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális Párt. Abszolút mértékben igaz Romániára a korábbi régi tradicionális politikai rendszernek az átalakulása. Ez már nem hiteles a választók előtt, emellett komoly gazdasági, pénzügyi válságjelenségek is sújtják Romániát. Romániában továbbra is jelen van a kivándorlás, az infláció érezhetővé vált és rendkívül súlyos államháztartási költségvetési hiány lépett fel a múlt év folyamán, amely azóta is súlyosbodik. A régi politikai elit elutasítása mellett az is hozzájárult a masszív protest szavazáshoz, hogy előre tudható: a statisztikai adatok alapján hamarosan megszorításokat kell bevezetnie a kormánynak, hogy valamilyen módon fenntartsa az ország fizetőképességét, miközben viszont a lakosság abszolút mértékben kiábrándult a bürokratikus és szisztematikusan korrupt rendszerből.