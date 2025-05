Friedrich Merz választási bukására Lánczi Tamás is reagált

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint CDU kancellárjelöltje még a saját hazájában is nehezen szerez politikai felhatalmazást, miközben más országok belügyeibe akar beavatkozni – így Magyarországéba is. Friedrich Merz gyenge legitimitással indulna győzelme esetén is.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke élesen bírálta Friedrich Merz német kancellárjelöltet legújabb Facebook-bejegyzésében. Szerinte „még sosem fordult elő olyan, hogy nem sikerült első nekifutásra kancellárt választani a Bundestagban”, és ez önmagában is kérdésessé teszi Merz politikai súlyát. Friedrich Merz, a CDU kancellárjelöltje (Fotó: Kay Nietfeld / DPA) Ez azt jelzi, hogy Friedrich Merznek még a saját hazájában is kétséges a politikai legitimitása – írta Lánczi. Friedrich Merz gyenge legitimitással indulna győzelme esetén is A bejegyzés szerint, ha Merz mégis elnyeri a kancellári pozíciót, akkor is példátlanul gyenge felhatalmazással indulna. Lánczi úgy fogalmazott: „soha nem volt még ilyen gyenge felhatalmazású vezetője Németországnak.” A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint a magyar szempontból aggasztó az is, hogy Merz nyíltan jelezte: aktív szerepet kíván vállalni más uniós országok, köztük Magyarország belpolitikájában is. Mint látjuk, egyelőre a német belügyek intézéséhez is nehezen kapja meg a felhatalmazást – írta. Lánczi a poszt végén figyelmeztetett: „abba pedig ijesztő belegondolni, hogy egy ilyen ingatag koalíció akarja belesodorni Európát egy, az eddiginél is kiterjedtebb háborúba.”

