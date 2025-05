Gombaszakértő segítségével próbálják kideríteni, hogy szándékosan mérgezte-e meg családját egy asszony

Szörnyű véget ért egy családi ebéd az ausztráliai Leongatha-ban 2023. júliusában, amikor a családi esemény után több családtag is életét vesztette. A házigazda az 50 éves Erin Patterson volt. Erin marhahúsos wellingtont szolgált fel vendégeinek. Az ebéden részt vettek a nő férjének szülei, maga a férj, illetve a nagybácsi és a nagynéni. Csakhogy valami nagyon félre sikerült, ugyanis a férj szülei és a nagynéni életét vesztette a fogás elfogyasztása után. Az ételbe Erin gombát is tett, így a hatóságok számára az tűnt a legkézenfekvőbb magyarázatnak, hogy a halálesetek mögött gomba mérgezés állhat.

Erin Pattersonról készült bírósági rajz. Ő állhat a gomba mérgezés hátterében.

Fotó: AFP

Miért esélyes a gomba mérgezés?

Az ügyészség azt állítja, hogy a nő szándékosan mérgezte meg vendégeit, de a nő tagadta a vádakat. A bírósági tárgyalásra egy gombaszakértőt is beidéztek, hogy segítsen kideríteni az igazságot. A gombaszakértő feladata volt feltárni, hogy pontosan milyen gombát használt az asszony az ebédhez, ahhoz

hol jutott hozzá,

illetve lehetséges-e, hogy a nő összekeverte a mérgező fajtát egy ehetővel.

Erin állítása szerint egy ázsiai üzletben vásárolta a gombákat,

az ügyészség azonban azzal érvelt, hogy a nő a marhasülthöz felhasznált gombát nem üzletben, vagy piacon vásárolta, hanem maga szedte az otthonuktól körülbelül 20 kilométerre.

Csakhogy a helyszín komoly aggodalomra ad okot.

Dr. Thomas May gombaszakértő ugyanis nem sokkal a tragikus esemény előtt egy közösségi médiában létrehozott gombász csoportba éppen arról posztolt, hogy létezik egy olyan gomba, ami májusban fordul elő leginkább, majd felsorolta a gomba ismertetőjeleit és azt is, hogy mely régiókban fordul elő leginkább. A szakértő a posztot figyelemfelkeltés céljából hozta nyilvánosságra és célja csupán az volt vele, hogy figyelmeztesse a gombászokat a veszélyre.

Erin Patterson könnyek közt mesél a tragikus véget ért ebédről.

Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=iUCOk3EBmqI

Az ügyészség feltételezése szerint Erin olvasta ezt a bejegyzést és másnap odautazott az egyik olyan területre, amit a szakértő posztjában GPS koordinátákkal alátámasztva megnevezett.

Azt, hogy a feleség a helyszínen járt, megerősítették a nő telefonjának cellainformáció is.

A szakértő ugyanakkor azt is elismerte, hogy a mérgező fajtához nagyon hasonlít a csiperkegomba és a megkülönböztetésük egy laikus számára szinte lehetetlen. Tehát nem kizárt, hogy a nő csak csiperkegombát szeretett volna szedni. Annyi bizonyos, hogy a családtagok halála után Erint is megvizsgálták és az ő szervezetében nem találtak mérgezésre utaló jelet, ami azért különös, mert ha evett volna az ebédből, az ő szervezetében is lennie kellett volna méreganyagoknak. Ha pedig nem fogyasztott belőle, joggal felvetődik a kérdés, hogy miért nem.