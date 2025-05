A világon először Nagy-Britanniában indítanak oltási kampányt gonorrhea ellen

Nagy-Britanniában – a világon először – oltási kampány indítanak a gonorrhea ellen, szerdai bejelentésében a hírt az ország egészségügyi ellátószolgálata (NHS) mérföldkőnek nevezte a szexuális egészség terén.

Nagy-Britanniában oltási kampányt indítanak a gonorrhea baktériumi fertőzés ellen (Forrás: Marek Piwnicki/pexels)

Brit oltási kampány a gonorrhea fertőzé ellen

A tájékoztatás szerint a vakcinálás során egy már létező, 4CMenB néven ismert oltóanyagot használnak majd, amelyet korábban már az agyhártyagyulladást és a vérmérgezést okozó meningococcus-B baktérium ellen is alkalmaztak kisgyerekeknél 8 és 16 hetes, majd egyéves korban. A brit kormány mellett működő független oltásügyi és immunizációs vegyesbizottság (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) ugyanakkor aláhúzta, hogy

a kutatások szerint a vakcinának csak 32,7-42 százalékos hatékonysági rátája van a gonorrhea ellen.

Amanda Doyle, az NHS egyik vezető munkatársa aláhúzta, hogy az oltás segítségével sikerülhet megelőzni a betegség terjedését, illetve felvehetik a harcot az antibiotikumrezisztens baktériumokkal is.

Sema Mandal, a brit kormány egészségbiztonsági hivatalának (UK Health Security Agency, UKHSA) munkatársa szintén nagyon fontos lépésnek nevezte az oltási kampányt, rámutatva a gonorrheás megbetegedések emelkedő számára, beleértve az antibiotikumrezisztens változatot is.

Az oltásra jogosultak körét az elkövetkező hetekben mérik majd fel.

A JCVI adatai szerint a gonorrhea egyes csoportok, például a hátrányos helyzetű, a karibi származású, illetve a meleg és biszexuális közösségek tagjait aránytalanul magas számban sújtja.

Az UKHSA adatai szerint Nagy-Britanniában 1918 óta 2023-ban regisztrálták a legtöbb megbetegedést, több mint 85 ezret.