Háborúra készül a NATO-tagország

A Finn Határőrség szerdán jelentette be, hogy elkészült a tervezett 200 kilométeres határkerítés első 35 kilométere az orosz határ mentén. Az új határzár nemcsak fizikai akadályt jelent, de olyan kamerákkal és érzékelőkkel is felszerelték, melyek képesek megkülönböztetni az embereket az állatoktól, írja a The Guardian.