Halálos lövöldözés Vuhanban, étteremben nyitottak tüzet a gyilkosok

Halálos lövöldözés történt a közép-kínai Vuhan városában, ahol egy szabadtéri étteremben nyitottak tüzet ismeretlen elkövetők. Az eset során egy ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek – közölte a kínai rendőrség az ABC News szerint.

Halálos lövöldözés történt a közép-kínai Wuhan városában. (A kép illusztráció.)

Több felhasználó fotókat is megosztott a helyszínről, amelyeken földön fekvő áldozatok és egy széken összerogyott személy láthatók. A videókon a támadás utóhatása is jól kivehető: a kivilágított vendéglátóhely előtt tömeg gyűlt össze, miközben a mentők a halálos áldozat mellett a sebesülteket is ellátták és hordágyon szállították el.

Népszerű helyen történt a halálos lövöldözés

A jelenlegi halálos lövöldözés egy olyan városrészben történt, amelyet szabadtéri grilléttermek és éjszakai vendéglátóhelyek jellemeznek. A hatóságok nyomozást indítottak, de eddig kevés hivatalos információ látott napvilágot a támadás indítékáról vagy az elkövetőről.

Kínában rendkívül szigorú fegyvertartási törvények vannak érvényben, így a lövöldözések kifejezetten ritkák.

2010-ben egy férfi automata fegyverrel támadt egy bíróság dolgozóira, három bírót meggyilkolt, majd végzett magával. A tragédia mögött egy ingatlanvita húzódott.