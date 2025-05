Harvard kontra Trump: kitiltották a külföldi diákokat, ezért perel az elit egyetem

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy az amerikai kormányzat megvonja a Harvard Egyetem jogát a külföldi diákok fogadására. A belbiztonsági minisztérium csütörtökön jelentette be az intézkedést, és azzal indokolta, hogy a Harvard veszélyes környezetet teremtett azzal, hogy engedte Amerika–ellenes, terrorizmust támogató uszítóknak, hogy zsidó diákokat támadjanak meg a kampuszon. Emellett azt is állították, hogy az egyetem együttműködött a Kínai Kommunista Párttal, és még 2024–ben is kiképzést nyújtott egy kínai félkatonai szervezet tagjainak.

A Harvard egy kormányzati döntés alapján bezárja kapuit a külföldi diákok előtt

Fotó: MOSTAFA BASSIM / ANADOLU

Korábban az Origon is írtunk róla, hogy Donald Trump lecsapott a woke egyetemekre és a Harvard is célkeresztbe került. A Harvard Egyetem pénteken keresetet nyújtott be a bostoni szövetségi bíróságon, amellyel megtámadja a Trump–kormány azon döntését, miszerint az intézmény többé nem vehet fel külföldi diákokat. A kereset szerint ez a tiltás megsérti az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítését, és azonnali, pusztító hatással lesz az egyetemre és a több mint 7 000 vízummal rendelkező külföldi hallgatójára.

A Harvard Egyetem pert indított a Trump-kormányzat ellen

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Egy tollvonással a kormány megpróbálta eltüntetni a Harvard hallgatói közösségének egynegyedét – azokat a nemzetközi diákokat, akik jelentősen hozzájárulnak az egyetem küldetéséhez

– olvasható a beadványban. Az intézmény ideiglenes intézkedést is kér, amely megakadályozná a Belbiztonsági Minisztériumot abban, hogy végrehajtsa a korlátozást. A Harvard körülbelül 6 800 külföldi diákot fogad Cambridge–ben található kampuszán, akik több mint 100 országból érkeztek, többségük posztgraduális képzésen vesz részt.

Alan Garber, a Harvard elnöke korábban elmondta, hogy az egyetem az elmúlt másfél évben átfogó változtatásokat hajtott végre az intézményi irányítás terén, és stratégiát dolgozott ki az antiszemitizmus elleni küzdelemre. Ugyanakkor kijelentette, hogy az egyetem nem hajlandó feladni alapelveit megtorlástól való félelem miatt.

A nemzetközi hallgatók beutazásának tilalma a Belbiztonsági Miniszter, Kristi Noem április 16–i kéréséből ered. Noem akkor felszólította a Harvardot, hogy adjon át minden olyan információt külföldi hallgatókról, amely alapján megállapítható, hogy azok erőszakos eseményekben vagy tiltakozásokban vettek részt, amely kiutasításhoz vezethetne. Az újabb kérés már minden elérhető anyagra – köztük hang– és videófelvételekre is – kiterjed, ha azokon külföldi diákok veszélyes tevékenységben vesznek részt – írja az AP News.