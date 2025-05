Imane Khelif esete a kötelező nemi teszttel

Imane Khelif, a nőként született, de férfiakra jellemző XY-kromoszómákkal rendelkező bokszoló, csak akkor indulhat a World Boxing női versenyein, ha átesik a kötelező nemi teszten – számol be a Metropol.

Imane Khelif nem bokszolhat a WB égisze alatt, amíg át nem esik a nemi vizsgálaton

Imane Khelif és a kötelező nemi teszt

Az algériai sportoló – aki a tavalyi olimpián a magyar Hámori Lucát is legyőzve diadalmaskodott – jelenleg nem jogosult az indulásra. A World Boxing a hétvégén jelentette be, hogy új szabályokat vezet be a versenyzők nemére, korára és súlyára vonatkozóan.

Ezek célja, hogy minden sportoló számára biztonságos és egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak.

Az Algériai Bokszszövetségnek küldött levélben közölték, hogy amíg Khelif nem esik át a kötelező vizsgálaton, nem indulhat a következő hónapban megrendezendő Eindhoven Box Kupán és más, a World Boxing hatáskörébe tartozó női versenyeken.

Botrány az olimpián és azóta is

Az algériai Imane Khelif és a tajvani Lin Yu-ting is olimpiai bajnok lett tavaly, annak ellenére, hogy a 2023-as világbajnokságon nemi azonosságukat igazoló tesztjük kétséges volt. Khelif interszexuális, nincs méhe, de vannak belső heréi és túl magas a férfihormon szintje.

Februárban bejelentették, hogy Khelif nem indulhat az idei belgrádi vb-n, és eljárást indítottak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ellen, amiért engedélyezte a két ökölvívó szorítóba lépését Párizsban. Imane Khelif úgy véli alaptalan vádakat fogalmaztak meg vele szemben.

